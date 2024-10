Rosie Rivera reveló que Trino Marín, sentenciado por haber abusado de ella, podría quedar en libertad

José Trinidad Marín fue condenado en 2007 a 31 años de prisión tras ser encontrado culpable por cargos de abuso sexual y violación, delitos que cometió en contra de Rosie Rivera, su cuñada, y Janney y Jacqie Rivera, sus hijas. La resolución de este caso que paralizó a la famosa familia le trajo cierto consuelo a las víctimas, pues así tuvieron la certeza de que nunca más podría dañarlas de ninguna manera.

No obstante, esta sentencia podría terminar mucho antes de lo previsto. Así lo dio a conocer Rosie, quien compartió que recientemente recibió el aviso de que su agresor tiene probabilidades de regresar a la libertad, algo que inevitablemente le movió el mundo y la enfrentó a una realidad que no se había imaginado.

Rosie Rivera anunció que Trino Marín estaría a punto de salir de prisión

A través de un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la integrante de la dinastía Rivera compartió una actualización sobre el caso de José Trinidad Marín que le pareció impactante. Lo anterior ya que se enteró de que luego de 16 años recluido, el hombre que abusó de ella tiene la oportunidad de finalizar su condena antes de lo previsto.

“Yo ya no vivo ahí, pero mi hija y mi tía atendieron al sargento. Luego me dieron la tarjeta y lo llamé, porque el que nada debe nada teme. Y me dicen que querían hablar conmigo porque están revisando el caso y que lo van a sentenciar de nuevo”, explicó la cantante, reviviendo el día que la policía fue a su casa y volvió a tener noticias del hombre que abusó de su inocencia y de la confianza que tenía en él su familia.

Rosie Rivera admitió que fue impactante enterarse de la probable liberación de Trino Marín Captura de pantalla

Sobre cuáles son exactamente las repercusiones que tiene esta nueva evaluación del juicio, Rosie señaló que es probable que salga antes de tiempo, o incluso que se le libere con efecto inmediato, un aspecto que es consciente, queda completamente en manos de la justicia y de Dios.

¿Qué pensó Rosie Rivera sobre la posibilidad de que José Trinidad Marín salga de prisión?

En cuanto a qué es exactamente lo que sintió al recibir este anuncio, la hermana de Lupillo Rivera señaló que aunque no le da gusto, tampoco tiene mucho que decir, puesto que en este tiempo logró sanar las heridas que el abuso de Trinidad le dejó.

“Cuando escuché esto obvio en mi mente no fue como ‘wow que alegría’, porque yo no sé si está rehabilitado y yo no confiaría mis hijos con él. Pero tampoco no sé nada de él, qué tal si ya se reconcilió con Dios, qué tal si ya se arrepintió, qué tal si ya reconoció que está mal, qué tal si ya nunca jamás tocará a una niña. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Como les dije, yo no necesito que Trino Marín esté en la cárcel toda la vida para que yo esté bien, yo ya estoy bien, Cristo ya me ha sanado, yo ya he perdonado”, concluyó la también empresaria.