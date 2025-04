Romina Mírcoli, la hija de Dulce, rompió el silencio y reveló los detalles la disputa legal con Mitzy

Una fuerte y millonaria polémica por el uso de la imagen y el nombre de Dulce apareció en los medios de comunicación y tiene como protagonistas al diseñador de moda Mitzy y a Romina Mírcoli, la hija única de la cantante mexicana.

Luego de que Mitzy apareciera en La Mesa Caliente de Telemundo con un documento que lo acreditan como heredero de la marca ‘Dulce la Cantante’, Romina Mírcoli, hija de Dulce, habló con Javier Ceriani en su programa y desmintió detalles que el afamado diseñador y amigo de toda la vida de Dulce, había dicho.

‘Si ella como hija quisiera vender algo de cosméticos estaría violando la ley porque yo tengo los derechos’, remarcó el diseñador.

Romina habló sin filtro y aclaró qué es a lo que tiene derecho Mitzi

‘Él tiene el permiso que mi mamá le dejó en vida, eso no es una herencia’, informó Romina y enfatizó que esto es un negocio que quedó ‘inconcluso’ entre ambos y manifestó también que Dulce incluyó a Mitzy en los derechos de uso del maquillaje porque lo vio como ‘un aliado estratégico para las ventas en México’.

Romina Mírcoli afirmó que ya revisó el documento con su equipo legal y ya tiene en claro qué puede y qué no podrá hacer Mitzy con el permiso que le dejó Dulce. ‘Sí, es totalmente legal lo que él tiene, sí está amparado por 10 años; sin embargo, el señor (Mitzi) no puede hacer uso de la imagen de mi mamá y el nombre fuera del contexto de perfume y maquillaje. Si él mañana quiere hacer un concierto, no lo tiene permitido. Sí mañana quiere hacer una pasarela con la imagen grande y el nombre Dulce la cantante, no lo puede hacer’, comentó Romina.

Aseguran que Dulce quería denunciar a su hija Romina Mircoli Instagram

Mitzy sorprendió al revelar qué hará con las ganancias del uso de la marca Dulce la Cantante

En la entrevista que el diseñador tuvo con Telemundo, le consultaron sobre las regalías que va a recibir a futuro y si las compartiría con Romina Mírcoli de forma voluntaria. Ante la consulta, Mitzy aseguró que no compartirá el dinero con Romina, pero sí con la sobrina de Dulce, con quien trabaja en conjunto, y remarcó que sí le dará parte del dinero al nieto de Dulce, hijo de Romina.

Mitzy sorprendió al revelar qué hará con las ganancias del uso de la marca Dulce la Cantante Captura Telemundo

‘Sí le voy a dar el nieto, le voy a abrir una cuenta y aunque no lo quiera lo voy a hacer por el recuerdo y el amor de Dulce, entonces sí a ser parte de ella’, dijo Mitzy en La Mesa Caliente sobre la herencia y la marca que le dejó Dulce.