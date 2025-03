Karely Ruiz ‘desenmascaró’ a Romina Marcos y la confrontó por burlarse de que la empujó en una entrega de premios

La rivalidad entre Karely Ruiz y Romina Marcos volvió a causar polémica, dando como resultado una incómoda confrontación en redes sociales. Esto después de que la influencer expresó su incredulidad al hecho de que la hermana de Emilio Osorio siga negando públicamente que sí quiso molestarla durante un evento en el que se encontraron, no sin antes dejar claro que, más allá de molestarla, esta situación ya comenzó a parecerle hasta graciosa.

Romina Marcos negó su pelea con Karely Ruiz, pero la modelo la enfrentó

A través de un comentario en TikTok, Karely Ruiz quiso sacarle la careta a Romina Marcos, señalando que las personas que estaban presentes la vez que la aventó, se dieron cuenta de que fue algo intencional, contrario a lo que ella pretende hacer creer. “Na, sí me empujó jajajaj. Hasta los que me estaban entrevistando lo notaron”, escribió la joven, que de inmediato recibió el respaldo de los internautas.

Y es que cabe recordar, en meses pasados, las redes sociales se volcaron contra la exparticipante de MasterChef Celebrity, tachándola de irrespetuosa por su actitud con alguien que, hasta ese momento, no se había metido con ella.

¿Qué dijo Romina Marcos de Karely Ruiz? Las declaraciones que enfurecieron a la modelo

En una reciente charla con Erika González, Romina Marcos revivió el escándalo que protagonizó con Karely Ruiz hace unos meses, cuando se viralizó un video en el que se aprecia cómo empujaba a la también influencer mientras desfilaban por una alfombra roja. Al respecto, la hija de Niurka Marcos aseguró que todo se trató de un accidente que se hizo mucho más grande porque ella (Karely), exageró la situación.

“Yo nunca me peleé con ella. Simplemente fui a saludar una amiga, y como traía un saco con hombreras, la rocé. Y ella fue la que armó su carita”, dijo mientras imitaba los gestos de la influencer en tono de burla.

Finalmente, Romina Marcos insinuó que la reacción de Karely Ruiz se habría debido a que le ofendió que no la reconociera y por eso quiso victimizarse. “No sé qué le cag* más, que ni cuenta me dí y ni le pedí perdón, o que pasé a lado de ella y no la reconocí”.