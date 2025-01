Romina Mírcoli, la hija de Dulce, en el filo de la polémica: el CM de la cantante reveló todo lo que sabe

De Romina Mírcoli poco se conocía más allá de saberse que era la hija de Dulce; sin embargo, tras la muerte de la cantante, su nombre comenzó aparecer en todos los medios y como tal vez a la artista le hubiera gustado que se hablara de su hija.

En las última horas, la hija de Dulce, Romina Mírcoli, compartió un posteo con las declaraciones de Iván, ‘Bam Bam’, en las que declara haber sido él el Community Manager de Dulce, desligando a la hija de la cantante de cualquier responsabilidad del manejo de las redes sociales de artista.

Las pruebas de Romina Mírcoli y la voz de Bam Bam

Recordemos que circulan rumores sobre una supuesta demanda que Dulce había querido hacer en vida en contra de Romina Mírcoli y su yerno, por ser ellos quienes tenían el control total de las redes sociales sin darle acceso.

‘Durante los últimos dos años, yo fui el encargado de administrar las redes sociales de Dulce. Desde que Dulce me contactó para trabajar con ella, me pidió que yo le administrara su redes sociales y me proporcionó sus contraseñas sin ningún conveniente’, dijo Bam Bam, en defensa de Romina Mírcoli.

Bam Bam desliga a Romina Mírcoli de tener acceso a las redes sociales de Dulce

El CM de Dulce dejó en claro que no había salido a dar declaraciones sobre su trabajo con Dulce y tampoco piensa hacerlo, por ‘el profundo amor, respeto y admiración’ que siempre le tuvo a la cantante, pero, dadas las acusaciones en contra de Romina Mírcoli, consideró necesario hablar.

‘A lo largo de este tiempo mantuve una comunicación constante y positiva con Romina y Moisés, quienes siempre se expresaron de manera favorable hacia mi trabajo con Dulce’, dijo Bam Bam en el posteo compartido por la hija de Dulce.

‘Yo era quien gestionaba directamente las claves, porque Dulce solía olvidarlas, y nunca me las solicitaron, Romina ni Moisés, durante el tiempo que yo las tuve’, enfatizó el CM en vida de la cantante.

Para cerrar su posteo, Bam Bam dijo: ‘Reitero mi decisión de no dar más declaraciones al respecto’ y le agradeció a Dulce por la confianza que le depositó en él por su trabajo.

Ante estas declaraciones Romina Mírcoli, la hija de Dulce, las compartió en sus redes sociales con una foto de Bam Bam y Dulce y una acotación: ‘Gracias Bam Bam por tu declaración’.