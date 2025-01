Emiliano Aguilar confesó que quiere trabajar con Cazzu y arremetió contra Ángela Aguilar y Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar estuvo esta semana en entrevista con el vloguero Jonathan Vest en su podcast ‘Gusgri’. Como era de esperarse, las declaraciones del rapero hicieron eco en los medios de comunicación más importantes del país, luego de referirse a Cazzu y la buena amistad que tienen.

En la misma entrevista, el hijo de Pepe Aguilar respondió sin filtro a las críticas en las que lo acusan de “aprovecharse” de llevar el apellido Aguilar. El rapero entró en el ojo de la tormenta y allí se mantiene entre polémica y polémica, las cuales se ven acrecentadas con su natural amistad con Cazzu, la rival de Ángela Aguilar y todo su clan.

Se sabe que actualmente Pepe Aguilar no tiene una buena relación con Emiliano, su primogénito Instagram

Emiliano Aguilar quiere trabajar con Cazzu

El hijo de Pepe Aguilar también remarcó las críticas que recibe por irse en contra de su familia y por el apoyo que le da a Cazzu. Sobre este tema, el rapero dijo que desde mucho antes de que existiera el problema entre los Aguilar y Cazzu, él ya se enviaba mensajes con Cazzu y le daba likes.

‘La única razón por la que le estoy mandando mensajes más seguidos ahora es porque estoy rapeando. Antes no rapeaba, pero no le escribía tanto como ahora, porque a mí sí me gustaría hacer una colaboración con ella’, cerró Emiliano Aguilar sobre sus mensajes con Cazzu.

El mensaje de Emiliano Aguilar no pasó desapercibido para nadie. INSTAGRAM

Emiliano Aguilar le responde a quienes lo juzgan de lucrar con el apellido

Siendo el primogénito de Pepe Aguilar, el rapero se convirtió en la oveja negra de la familia Aguilar y su distanciamiento cada vez es más grande. El rapero, en la misma entrevista, afirmó que le duele que la gente, que no lo conoce, lo juzgue y se meta en asuntos que le pertenecen a su vida privada.

Según Emiliano Aguilar, desde que le dijo a Ángela Aguilar que “se aguante” ante toda la polémica en la que se vio envuelta con Cazzu y Christian Nodal, ahora la gente lo juzga mucho más. Pero el artista aseguró que usó las mismas palabras que en su momento le dijeron a él.

‘Yo no lo dije de mala onda. Yo lo dije porque a mí me lo dijeron una vez. Cuando a mí me cayó la polémica de los chinos, a mí me dijeron que yo me aguante’, afirmó el artista en la entrevista que compartió el programa de TV, ‘Chismorreo’.

Sobre el uso de su apellido Aguilar para lucrar, Emiliano Aguilar fue al hueso: ‘Entonces mi papá se aprovecha del apellido, mi hermana se aprovecha del apellido, mi hermano se aprovecha del apellido. ¡Todos se aprovechan del apellido! porque el que empezó todo esto es mi abuelito’, afirmó Emiliano y enfatizó: ‘Díganle a mi papá que se está aprovechando del apellido’.