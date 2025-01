Cazzu rompió el silencio y reveló si ‘DOLCE’ está inspirada en la traición de Christian Nodal con Ángela Aguilar

Cazzu se robó todos los reflectores gracias al lanzamiento de “DOLCE”, su nueva canción. Este tema causó furor especialmente debido a que se trata de un corrido tumbado, elección que hizo sospechar sobre el contexto real de la letra, inclinándose a la posibilidad de que estuviera dedicada a Christian Nodal por haberse casado con Ángela Aguilar, una duda que la rapera decidió abordar frontalmente.

Cazzu reveló si ‘DOLCE’ es una canción inspirada en Christian Nodal y Ángela Aguilar

A 24 horas de su estreno formal en plataformas de streaming, “DOLCE”, el corrido tumbado con el que Cazzu incursionó en los corridos, ya superó los dos millones de vistas, cifra que sigue aumentando a cada momento. Como era de esperarse, esta creación inmediatamente fue analizada por los fanáticos de la artista, quienes llegaron a la conclusión de que se trataría de una “tiradera” para Christian Nodal por todo lo que le hizo cuando decidió terminarla para casarse con Ángela Aguilar, algo que ya negó públicamente.

A través de una en su cuenta de X (antes Twitter), Julieta Cazzuchelli respondió algunas preguntas en torno a este llamativo proyecto artístico, en el que se mencionó varias veces sus intenciones de “cobrar venganza”. Precisamente uno de los cuestionamientos fue sobre si realmente lleva una dedicatoria en especial, pero para sorpresa de los internautas, aseguró que no hubo nadie detrás de esta letra, disipando los rumores de que sea una especie de desquite con su expareja. “No. La canción la escribí en un momento donde no me pasaba nada malo. A veces, así es la creatividad”, explicó la artista.

Cuáles son las presuntas indirectas para Christian Nodal ocultas en la letra de ‘DOLCE’, el corrido de Cazzu

Esta respuesta no dejó conforme a sus admiradores, quienes replicaron este comentario señalando lo poco creíble que suena su versión, en especial cuando tanto en el videoclip, como en la letra, incluyó tantos dardos tan claros a la relación que tuvo con el ahora esposo de Ángela Aguilar. Para muestra, estarían referencias a un vestido Dolce&Gabbana, que supuestamente sería el que usó durante su aparición en los Latin Grammy 2023; por otra parte, en algunas escenas se aprecian ángeles alrededor de la argentina.

"me quería dar diamantes, ya me los había comprado" "mucho antes de conocerte yo ya había coronado" "se te olvidó que lo que sabes te lo enseñé yo".

No así, según lo dicho por Cazzu en sus redes sociales, la canción “DOLCE” no es ni para Christian Nodal, ni para ninguna otra persona de su pasado.