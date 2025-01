Romina Marcos explotó contra una famosa tiktoker por ‘burlarse’ de su novia Laura Salazar

El noviazgo entre Romina Marcos y la doctora Laura Salazar sigue dando de qué hablar a poco más de un mes de que confirmaron su romance. Esta vez, las enamoradas acapararon los reflectores, pero no por una buena razón, sino por un escándalo en el que se involucraron con una tiktoker a la que señalaron por burlarse de ellas.

Romina Marcos arremetió contra una influencer por imitar a su novia Laura Salazar

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Romina Marcos manifestó su molestia contra Patricia Castillo, una creadora de contenido que se dedica a hacer parodias de diversos personajes en redes sociales. Precisamente hace unos días, la joven retomó un video de Laura Salazar y lo recreó muy a su estilo, poniendo énfasis en la “reacción exagerada” que la doctora habría tenido al momento de ver el nuevo look de su pareja.

Sin embargo, este video parece no haber sido del agrado de ninguna de las dos, por lo que decidieron confrontarla. La primera en hacerlo público fue Romina, quien explicó puntualmente qué es lo que le había molestado de esta situación, señalando que Laura entristeció al darse cuenta de que se estaban mofando de ella.

“Lau no vio eso y se rió, sintió feo. O sea, Lau se puso triste. No sé si entienden mi punto, no es enojo, es dolor. No lo tomó como: ‘ay, qué risa’. Entiendan que no pueden decidir cómo se toman las cosas las demás personas. Hay gente que no siempre va a reaccionar a algo diciendo: ‘ay, sí, búrlate de mí, ríete de mí, sí qué padre, me da risa’, pues no”, expresó la hija de Niurka Marcos.

Patricia Castillo filtró el fuerte mensaje que Laura Salazar le mandó por reírse de ella y de Romina Marcos

En el otro lado de la historia, Patricia Castillo, que se hizo famosa por sus imitaciones a René Franco, Adrián Marcelo y Christian Nodal, publicó una captura con el mensaje que la doctora Laura Salazar le hizo llegar. En esta respuesta, la novia de Romina Marcos le cuestionaba que usara como objeto de burla a personas que no están haciendo nada malo, en lugar de enfocarse en el contenido nocivo que abunda en TikTok.

Las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente se acumularon comentarios de apoyo para la comediante, pues sus fanáticos la respaldaron diciéndole que en ningún momento fue irrespetuosa con la nueva pareja, sino que al contrario ellas aprovecharon esto para tratar de hacerla quedar mal.