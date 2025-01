¿Romance a la vista? Sofía Vergara fue captada con un famoso galán que en el pasado también salió con Shakira

Sofía Vergara es considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, por lo que no resulta extraño que tenga una larga lista de pretendientes dispuestos a todo para enamorarla. Es el caso de un famoso deportista con el que recientemente se le vio compartiendo un momento íntimo, desatando los rumores de que podrían estar iniciando un romance. ¿De quién se trata? ¡Te lo contamos!

Sofía Vergara fue captada en una cita con Lewis Hamilton: ¿tienen algo más que una amistad?

Las calles de Nueva York captaron la especial noche que pasaron Sofía Vergara y Lewis Hamilton, quienes de acuerdo con información recopilada por The New York Post, disfrutaron una velada en la que en todo momento se mostraron felices. Esto inmediatamente despertó las sospechas de que entre ellos podría estarse cocinando una relación sentimental, versiones que hasta ahora no han sido abordadas frontalmente por los involucrados.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/3pVi2yXd3o — 21 (@21metgala) January 15, 2025

Cabe recordar que en 2023, el piloto de la Fórmula 1 fue señalado como supuesto pretendiente de Shakira, luego de que la cantante comenzara a asistir con frecuencia a sus carreras. Sin embargo, esto nunca se confirmó y las celebridades ignoraron por completo estos rumores, hasta que poco después perdieron cercanía y se les dejó de ver compartiendo, casi al mismo tiempo que Lewis Hamilton se fue de viaje con Eiza González y otras mujeres.

¿Quién es el novio de Sofía Vergara?

Hasta hace unas semanas, la pareja sentimental de la colombiana era Justin Saliman, un reconocido cirujano con el que empezó a salir a inicios de 2024, justo después de que se concluyera oficialmente su matrimonio con Joe Manganiello. No así, desde hace varios días comenzaron a circular las primeras versiones de su ruptura, un tema del que Sofía Vergara ha evitado hablar.

El último novio conocido de Sofía Vergara fue Justin Saliman Instagram

En su lugar, se ha concentrado en seguir disfrutando de viajes con amigos y el éxito que goza actualmente en el plano profesional, mismo que la llevó a estar nominada en los Golden Globes por su participación en “Griselda”. Por lo que resta esperar a que la actriz reaccione a este nuevo romance que desde ya causó furor, ya que nunca antes había dado señales de que pudiera estar interesada en Lewis Hamilton.