Roberto Tello y su curiosa opinión sobre el explosivo carácter de Manola Diez en ‘Hotel VIP’

Manola Diez es, sin duda alguna, una de las participantes más polémicas de “Hotel VIP”, el reality show de Roberto Palazuelos donde el lujo se gana, y uno de sus pleitos más recordados es el zafarrancho que sostuvo con Roberto Tello

Por su carisma, Roberto Tello fue uno de los miembros de “Hotel VIP” más queridos por los televidentes; lamentablemente, el actor anunció de manera repentina su salida del reality show debido a que sufrió un fuerte golpe en las costillas durante uno de los retos y, atendiendo su salud, debió abandonar.

“ Gomita ”, Christian Estrada y, por supuesto, Roberto Tello, fueron algunas de las víctimas de los repentinos y violentos cambios de humor que ha sufrido Manola Diez a lo largo de “Hotel VIP”. En medio de gritos, acusaciones e incluso conatos de peleas, la actriz ya ha tenido fama de vivir en medio de conflictos con sus compañeros.

¿QUÉ OPINA ROBERTO TELLO DE LOS DRÁSTICOS CAMBIOS DE HUMOR DE MANOLA DIEZ EN “HOTEL VIP”?

Roberto Tello fue uno de los invitados a la edición del programa "¡Cuéntamelo ya!”, en donde pasaron algunos clips para recordar algunos de los pleitos más recordados de Manola Diez en “Hotel VIP”. Luego de ello, una de las conductoras le soltó al “Coreano” la pregunta del millón:

“A lo mejor es parte de la estrategia, de que Manola es así: volvernos todos a locos, ¡y salir corriendo!”

“Mi querido Tello, ¿qué piensas de esos cambios de humor de Manola, y que pues directamente ‘El Chevo’ fue el que pagó las consecuencias?”

Roberto Tello no lo pensó demasiado para contestar: “Pues mira, como miembro de ‘La Mafia’ no puedo hablar mal de él, de ella... pero no, la verdad es que... yo creo que... al final de cuentas, creo que es una estrategia. No creo que sea así, alguien... a lo mejor está padre, es... es una estrategia volvernos locos a todos y ganar ella”.

“Cada quien muestra lo que tiene o lo que quiere dar”, aseguró. “A lo mejor es parte de la estrategia, de que Manola es así: volvernos todos a locos, ¡y salir corriendo!”