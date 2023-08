Ricky Martin habla por primera vez de su separación de Jwan Josef

Ricky Martin rompe el silencio tras su rompimiento de Jwan Yosef

Hace unas semanas, Ricky Martín y Jwan Yosef anunciaron el fin de su relación de seis años.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos”, compartieron.

El pintor sueco de origen sirio Jwan Yosef, de 38 años, habló para el programa ‘Hoy Día’, donde confirmó la ruptura, dejando en claro que “la familia está feliz, separados pero felices”.

Ricky Martín, de 51 años, también decidió romper el silencio sobre su separación.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico”, dijo para Telemundo.

“Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos... un proceso de luto bastante sólido”.

¿Volverá a enamorarse?

Ricky Martín, no tocó el tema de la supuesta infidelidad en la que lo involucran con un actor de cine para adultos, pero sí dejó la puerta abierta al amor.

“Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, agregó.

Ricky Martin y Jwan Josef criaban a sus cuatro hijos: Renn Martin-Yosef, Lucia Martin-Yosef (los adoptaron juntos), y los gemelos Matteo y Valentino (a quienes el cantante tuvo por viente de alquiler), que nacieron en 2008.