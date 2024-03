Ricardo Casares, conmovido, agradeció todo el apoyo de sus fans con este tierno mensaje

Ricardo Casares vivió uno de los momentos más delicados de su vida hace una semana, cuando sufrió un infarto poco antes de la transmisión de Venga la alegría

El carismático presentador, quien fue trasladado de urgencia a un hospital cercano por su amigo Patricio Borguetti, fue intervenido quirúrgicamente y luego de estar unos días en terapia intensiva, su recuperación avanza a pasos agigantados e incluso ya reapareció en sus redes sociales.

La primera señal de vida de Ricardo Casares en Instagram fue una breve pero esperanzadora storie en donde, a través de una sencilla imagen, le agradeció a los fans y a sus compañeros de Venga la alegría por todo el apoyo que recibió en este momento tan difícil.

Ahora, de nueva cuenta, Ricardo se hizo presente en Instagram para agradecer la increíble ola de amor que ha recibido por parte de sus fans, quienes no han dejado de expresarle sus mejores deseos ante esta inesperada complicación cardíaca que estuvo a punto de quitarle la vida.

“EL PRÓXIMO ROUND VA PARA TODOS USTEDES": RICARDO CASARES PUBLICA UN TIERNO MENSAJE PARA SUS FANS

La historia de superación personal que vemos en las películas de Rocky fue la temática perfecta para el nuevo video que Ricardo Casares decidió subir a su cuenta oficial de Instagram a manera de agradecimiento y para dejar en claro que, tras su crisis de salud, volverá a su trabajo más fuerte que nunca.

En la escena que Ricardo Casares posteó recientemente, vemos una clásica escena de Rocky en donde su entrenador hace una poderosa reflexión sobre la amistad, el sentido de la vida y la huella que cada persona deja a su paso. La grabación fue acompañada de este enternecedor mensaje:

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, expresó el presentador, bastante conmovido.

El post, que hasta el momento acumula más de seis mil Me gusta, también se llenó de toda clase de comentarios de apoyo hacia Ricardo Casares, entre los que se destaca el poderoso mensaje de Pedro Sola, uno de sus amigos: “Eres alguien especial e importante en la vida de muchos, en la mía mucho mas. La vida te puso una prueba y la superaste, aprovéchala”, mientras que Linet Puente escribió: “Venga Ricky!!!! Aquí estaremos para acompañarte en la esquina del ring!”