Revelan supuestas amenazas de Pepe Aguilar contra el youtuber que habló sobre un embarazo de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lleva tiempo siendo una de las personalidades más polémicas dentro del mundo del espectáculo, situación que se incrementó considerablemente a partir de su matrimonio con Christian Nodal. Esta vez, un nuevo escándalo se hizo presente en su entorno, provocando incluso la molestia de Pepe Aguilar, quien habría contactado personalmente al responsable de difundir versiones sobre la vida privada de la artista.

Un youtuber reveló la fúrica reacción de Pepe Aguilar ante los rumores del embarazo de Ángela Aguilar

A través de una historia posteada en sus cuentas oficiales, el creador conocido como Zorrito Youtubero mostró una captura de pantalla donde se aprecian las aparentes advertencias que Pepe Aguilar le hizo llegar. Esto con el fin de incitarlo a detener su contenido sobre su hija menor, de quien recientemente ventiló información delicada.

“Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que, como padre, no puedo permitir, y me refiero a la historia que subiste donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes. No estoy en contra de que los medios hablen de mí o de mi familia, siempre y cuando sea con la verdad, cosa que contigo no ha sido así. Recapacita tus palabras y tus acciones, por tu bien”, se lee en este mensaje que presuntamente el patriarca de la dinastía Aguilar le hizo llegar al creador de contenido.

Hasta el momento, el intérprete de “Prometiste” no ha dado ninguna declaración al respecto para desmentir o confirmar la procedencia de este escrito. Mientras que su oficina de prensa, creada hace unos meses para contrarrestar las “fake news” sobre su familia, también ha permanecido hermética respecto a la situación.

¿Qué dijo Zorrito Youtubero del embarazo de Ángela Aguilar?

Sobre qué fue exactamente lo que provocó el enojo de Pepe Aguilar, se sabe que todo este conflicto se habría detonado a raíz de las publicaciones que Zorrito Youtubero hizo en sus redes sociales. Esto ya que en una serie de posteos insinuó que Ángela Aguilar estuvo embarazada de Christian Nodal antes de que se hiciera público su romance, razón por la que supuestamente tomaron la decisión de no seguir adelante con la gestación.

Un youtuber conocido como Zorrito Youtubero mostró pruebas de las supuestas amenazas de Pepe Aguilar Redes sociales

“Desde hace varios días me ha llegado info de que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con “San Pedro”. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto, es muy delicado el asunto”, apuntó. Sin embargo, Javier Mata, (nombre real del influencer), no proporcionó pruebas que pudieran respaldar su versión, por lo que todo quedó en un rumor que, al parecer, molestó de sobremanera a la familia de la joven cantante.