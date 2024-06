URGENTE: revelan que la reportera agredida por Eduardo Yáñez fue hospitalizada de emergencia

La noche del pasado lunes 24 de junio se convirtió en una pesadilla para Patty Cuevas, una reportera de espectáculos que en el afán de hacer su trabajo, se vio involucrada en un duro desencuentro con Eduardo Yáñez. Esto luego de que el actor perdiera los estribos ante las cámaras y, al tratar de detener la entrevista, le arrebató su celular a la comunicadora, razón por la que se vio obligada a llamar a la policía para después trasladarse al Ministerio Público.

Precisamente en este lugar fue donde Cuevas presentó algunos malestares, los cuales presuntamente habrían sido ocasionados por las intensas emociones del momento.

¿Qué pasó con Eduardo Yáñez? Así fue su pelea con una reportera

En las últimas horas, se ha generado grande expectativa sobre qué es lo que pasará con Eduardo Yáñez, especialmente ahora que se sabe que la mujer con la que protagonizó un altercado espera llegar hasta las últimas consecuencias.

Ante la mirada de incredulidad de los presentes y los reclamos que colegas de Patty le hicieron, Yáñez abandonó el lugar donde se encontraban los medios y se refugió en una parte privada del Teatro Centenario Coyoacán, donde presuntamente pretendía esperar a que la situación se calmara. Lo que Eduardo no tomó en cuenta, fue el hecho de que esta acción no quedaría impune y rápidamente hubo quienes exigieron que diera la cara, pues no solo había agredido a una periodista físicamente, sino que también le había quitado sus herramientas de trabajo.

Patty Cuevas, la reportera que agredió Eduardo Yáñez, presentó complicaciones de salud

La afectada se pronunció en contra de esta violencia y se puso en contacto con las autoridades, que se sabe, arribaron al lugar para aclarar lo sucedido y posteriormente la requirieron en una sede del Ministerio Público para que rindiera su declaración. No obstante, esta cita le implicó otro momento amargo, pues estando ahí sufrió un importante desequilibrio en sus niveles de presión, razón por la que tuvo que ser trasladada a un hospital de urgencia.

Y es que si bien podría pensarse que no se trata de algo serio, de acuerdo con información de Hugo Maldonado, Patty Cuevas tiene antecedentes con este padecimiento, por lo que es indispensable que se atienda cualquier alteración. Asimismo, trascendió que anteriormente la periodista atravesó un cuadro de parálisis facial, lo que hizo aun más crucial que se le prestara atención a sus síntomas.

Hasta ahora no existen mayores detalles respecto a si la comunicadora tuvo alguna recaída, mientras que Yáñez ha guardado silencio, por lo que se espera que próximamente sus representantes aclaren cuáles son las consecuencias que este arrebato podría traerle.