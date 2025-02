Revelan que Karla Sofía Gascón trató de conquistar a una conductora de televisión: ¿de quién se trata?

Karla Sofía Gascón es, en definitiva, uno de los personajes más polémicos del momento. Esto ya que salieron a la luz los comentarios que habría hecho años atrás, donde mostró actitudes racistas y discriminadoras con distintos grupos vulnerables, lo que le valió ser duramente criticada y hasta desplazada por sus propios compañeros de “Emilia Pérez”, la cinta que protagonizó junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña.

Ahora, su nombre volvió a ganar relevancia debido a que las revelaciones sobre el aparente interés romántico que habría sentido por Analu Salazar, una joven presentadora mexicana. Estas declaraciones causaron revuelo especialmente porque la española está casada, por lo que inevitablemente surgieron dudas respecto a la fidelidad que le profesa a su pareja.

Gabo Cuevas aseguró que Karla Sofía Gascón le ‘tiraba la onda’ a Analu Salazar

En días pasados, Gabo Cuevas, colaborador para programas como “Venga la Alegría” contó públicamente que Karla Sofía Gascón intentó conquistar a una de sus compañeras hace apenas un par de años, es decir, antes de que se integrara al elenco de “Emilia Pérez” y ganara tanta popularidad. De acuerdo con los dichos del comunicador, la responsable de haber captado la atención de la española fue nada más y nada menos que Analu Salazar, una conductora que trabaja con Flor Rubio.

Un compañero de Analu Salazar reveló que Karla Sofía Gascón quedó flechada por la conductora Instagram

Aunque ella no quiso entrar en detalles, sí expresó que se conocieron e incluso una vez fueron a cenar, pero tuvo que declinar cualquier propuesta debido a que es una mujer casada, además de que explicó, se identifica como heterosexual, por lo que no sintió ningún tipo de atracción por la exparticipante de “MasterChef Celebrity”. De modo que todo habría quedado en un intento de Gascón que no salió como esperaba.

¿Quién es la esposa de Karla Sofía Gascón?

Sobre estas declaraciones, algo que llamó la atención es el hecho de que la artista, al igual que Analu Salazar, es una mujer casada. Pese a lo poco que comparte sobre su vida privada, se sabe que Karla Sofía Gascón está casada con Marisa Gutiérrez, a quien conoció durante su juventud y junto a la incluso tiene una hija llamada Victoria, que actualmente tiene 13 años.