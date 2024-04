Revelan que Cristian Castro sigue un curioso modus operandi después de sus truenes, ¡no le gusta estar solo!

Christian Castro sorprendió a propios y extraños luego de que confirmara que ya tiene una nueva novia: se trata de la abogada Ingrid Wagner

A finales de febrero, el mundo de la farándula se cimbró con la abrupta separación de Cristian Castro de su prometida, la asesora inmobiliaria Mariela Sánchez quien volvió a Argentina en medio de señalamientos de supuestos celos y maltratos por parte del cantante.

Ahora, cinco semanas después, Cristian Castro presentó a Ingrid Wagner, su nueva novia , a través de su cuenta oficial de Instagram, lo que dejó a sus seguidores con la boca abierta y desató toda clase de comentarios por lo rápido que el cantante superó la ruptura... tal vez, demasiado rápido a decir de Ana María Alvarado.

CRISTIAN CASTRO HABRÍA ABANDONADO A UNA MUJER, ¿QUÉ SE SABE?

A decir de la periodista, Cristian Castro se hizo aficionado a seguir un método muy poco ortodoxo para no estar solo en los intervalos que hay entre sus rupturas amorosas, y así lo detalló para el programa Sale el sol.

“En el tiempo que está contigo, él sostiene conversaciones con veinte mujeres más, para que cuando tú ya no estés ahí, él tiene veinte opciones más”, comenzó a decir Ana María Alvarado, quien aseguró que, de esta forma, el “Gallito feliz” incluso abandonó a una mujer en París luego de que Ingrid Wagner aceptara tener un noviazgo con él.

“Invitó a otra chica a Londres, le pagó el boleto, la regresó porque ella ya le dio el sí"

“Invitó a otra chica a Londres, le pagó el boleto, la regresó porque ella ya le dio el sí, entonces esta chica llega a Londres, él le paga el boleto, ella viaja hasta a Londres invitada por Cristian, cuando llega, Ingrid ya le había dado el sí”, señaló la comunicadora, quien no conforme con esto, detalló que el cantante regresó a la chica a su país de una forma muy grosera.

"(La mujer) llegó al teatro, fueron al teatro, y luego le dijo ‘te voy a comprar tu boleto de regreso porque ya no me siento cómodo, y además me estás haciendo gastar dinero. Vete a un hotelito, y pasa tus vacaciones porque me sales cara’ ”, contó Alvarado, quien detalló también que Cristian supuestamente le pagó a la chica un boleto de avión más económico para regresarla, lo que significó 13 horas de espera en París.