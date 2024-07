Revelan las serias condiciones que exigió Angélica Rivera, “La Gaviota” para regresar a la televisión

Tras 17 años sin grabar ficción, Angélica Rivera finalmente se decidió a retomar su carrera artística este 2024. La actriz estaría protagonizando una nueva producción al lado de grandes figuras.

La historia, al parecer, sería una serie para plataforma y estaría basada en el clásico de los melodramas “Mirada de mujer” y se rumora que llevaría el nombre de “Com la misma mirada”.

Según el experto en telenovelas, “Confesiones de famosos”, el elenco que acompañaría a Angélica en la ambiciosa producción sería: Diego Klein, Iván Sánchez, Blanca Guerra, Ximena Herrera, Sofía Castro, Nicolás Haza, Ivanna Castro, Iliana Fox, Juan Ríos Cantú, Pamela Almanza y Fernanda Borches.

Aunque todo se cocina bajo un total hermetismo, la periodista de Univision, Inés Moreno, reveló que las grabaciones ya comenzaron bajo estricta confidencialidad en los antiguos fotos de Argo, en Ciudad de México.

Al parecer una de las condiciones que habría puesto Rivera es que no se filtre información y que sólo acudan a las grabaciones el personal estrictamente necesario.

“Me enteré que ya comenzaron las grabaciones pero con la mayor, la mayor discreción del mundo, o sea, están casi en un búnker a piedra y lodo, encerrados en un foro grabando, de los de hasta el último, en Argos”, aseguró Moreno.

Pero esa no sería la única exigencia de la ex primera dama de México, pues la protagonista de Destilando Amor, también habría pedido que sus llamados de grabación no fueran tan largos. Esta medida incluye que ella solo grabe de lunes a viernes hasta el corté a comer y los fines de semana descanse.

“Eso puso ella de condiciones para grabar esta serie y pues ellos habrán preparado un sistema para no pasarse del tiempo, parece que Angélica Rivera puso esa condición de trabajar solo unas cinco horas”, dijo la comunicadora.