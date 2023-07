René Strickler, feliz de que su hijo lo haga abuelo

René Strickler compartió si su hijo lo hará abuelo pronto al rentar un vientre, para convertirse en papá.

A finales del año pasado, Yannick Strickler, hijo de René Strickler, se casó en una ceremonia religiosa con su pareja, Manuel Alonso Cárdenas, luego de haberse casado por el civil en julio de 2022.

El hijo de René Strickler vio cristalizado su sueño de casarse en una íntima ceremonia en una hacienda de Mérida, Yucatán.

Yannick Strickler, de 30 años, llegó al altar del brazo de su mamá, Patricia Rangel, que al igual que René Strickler, están muy felices por el gran paso que dio su hijo.

El actor de origen argentino, René Strickler, quien actualmente sigue manteniendo una relación con la actriz venezolana Rubí Cardozo, compartió ante las cámaras sobre cómo marcha el matrimonio de su hijo y si pronto lo hará abuelo.

“Bien, felices, (están) muy unidos, como siempre, ya llevan muchos años. Llevan una vida espectacular, los dos son grandes profesionales, cada quien en lo suyo, y muy bien. Vamos a vacacionar juntos”, señaló el actor de 60 años.

Respecto a si su hijo ha tocado el tema de rentar un vientre de alquiler para hacerlo abuelo, Strickler comentó: “No sé, eso no lo he tocado, todavía no. Viajan mucho, sé que les gusta viajar, continuamente están viajando por trabajo y por no trabajo (por gusto)”.

“Creo que por el momento no (serán papás). Pero yo encantado si me hacen abuelo, yo feliz”, expresó.

René también compartió que le da consejos a su hijo y a su pareja, “Manolo”, como le dicen de cariño, para que su relación siga marchando positivamente.

“Que platiquen, que la comunicación en una pareja es fundamental, igual que el cariño y el entendimiento, pero platicar todo, que no haya (secretos)”.

Cabe señalar que el año pasado, Strickler expresó también su alegría por querer se abuelo pronto.

“Bienvenido, que vengan nietos, yo feliz de estar rodeado de niños, me encantan. (A Manuel Alonso) Lo adoro. Voy a verlos, no tan seguido como quisiera, pero me quedo en su casa. Lo adoro a él y a su familia, que es espectacular”.