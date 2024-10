Confirman el fallecimiento de un querido cantante que eligió el día de su muerte y pidió la eutanasia

Una nueva tragedia azotó a la industria musical de habla hispana con el fallecimiento de Rudy Márquez, un famoso cantante colombiano, quien perdió la vida el pasado 9 de octubre. Este suceso ocurrió después de una larga batalla contra un padecimiento que afectó considerablemente su salud, al grado de que él mismo quiso “ponerle fin a su sufrimiento” y tomó la decisión de solicitar la eutanasia.

¿Quién era Rudy Márquez, el cantante que pidió la eutanasia?

Rodolfo Márquez Van Stenis, mejor conocido como Rudy Márquez, fue un cantautor y presentador. Aunque nació en Caracas, Venezuela, se naturalizó colombiano, pues fue en este país donde se desarrolló profesionalmente y construyó una vida,

Al momento de morir, tenía 81 años, de los cuales dedicó 63 a la música, pues desde joven supo que quería convertirse en un artista. Antes de brillar como solista, formó parte de agrupaciones como “Los demonios del rock”, “Los dangers”, “Los impala” y “Los 007", hasta que finalmente se aventuró a probar el éxito por separado, mismo que consiguió rápidamente gracias a temas que encantaron a la audiencia, los cuales incluyen títulos como “El futuro vendrá" y “Quiero ser yo”.

En cuanto a su faceta televisiva, fungió como conductor estelar del programa “Viernes Especiales”, emisión que gozó de gran popularidad en Venezuela y Colombia.

Rudy Márquez era un cantante y conductor nacido en Venezuela pero naturalizado colombiano Instagram

¿De qué estaba enfermo Rudy Márquez?

De acuerdo con las declaraciones que el propio intérprete dio durante los últimos meses, se encontraba enfrentando una difícil batalla contra el cáncer de páncreas. Y es que a pesar de que se sometió a distintos tratamientos y su familia siempre procuró que tuviera acceso a las mejores atenciones, la enfermedad causó importantes estragos en su organismo y deterioró rápidamente varias funciones vitales, que día con día volvían más difícil que pudiera vivir con normalidad y sin dolor.

La emotiva despedida que dejó el cantante previo a su muerte

Aun con lo difícil que estaba siendo para toda su familia y para él mismo asimilar la idea de que sus días estaban contados, Rudy tuvo la fortaleza de grabar un video de despedida, para así pronunciar sus últimas palabras e irse de este mundo con una imagen de entereza y valentía.

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo. No sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez. A mi amada esposa y mánager, quien fue mi fuerza y apoyo incondicional toda una vida. Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción, en todos los corazones que toque con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. Gracias vida, gracias mundo. Cuídense mucho”, añadió, evidenciando que se fue en total paz.