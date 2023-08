RBD y las tragedias que han envuelto al grupo musical

Los integrantes de RBD han estado envueltos en tragedias tras el fenómenos del grupo musical

RBD vive uno de los mejores momentos tras su regreso a los escenarios con su Soy Rebelde Tour 2023, que dio inicio el viernes 25 de agosto en El Paso, Texas: Sin embargo, el grupo musical ha sido envuelto en algunas tragedias.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, han estado cerca de terribles acontecimientos para la banda fundada en 2004, en medio del éxito de la telenovela ‘Rebelde’, producida por Pedro Damián.

El éxito de la novela ‘Rebelde’, convirtió a los RBD en un fenómeno y juntos recorrieron Latinoamérica con una importante gira, sin imaginar que la tragedia los alcanzaría y marcaría para siempre.

Las tragedias que han marcado a RBD

Argentina 2006

En febrero de 2006, los RBD fueron contratados por una empresa brasileña para presentar un show case y dar una firma de autógrafos en el estacionamiento de un centro comercial. Aunque el evento solo estaba planeado para 5 mil personas, terminaron entrando 15 mil fans de la banda juvenil mexicana.

Todo iba marchando muy bien y los integrantes subieron al escenario para cantar dos canciones; sin embargo, el público enloqueció y comenzó a empujarse hacia adelante aplastando a la gente que se encontraba en la valla de seguridad.

Los integrantes de RBD tuvieron que ser retirados del lugar, resguardados en una casa a las afueras de Brasil y más tarde, se les informó de la estampida humana que dejó tres personas muertas y decenas de heridos con lesiones graves.

“Fue algo terrible porque finalmente sabes que, aunque sea tu culpa, si tú no existieras o no hubieras ido a cantar esa gente no se hubiera muerto ahí. Entonces es algo que finalmente yo traía cargando y tenía pesadillas”, recordó Dulce María en entrevista con Yordi Rosado.foto

Los RBD vivieron un momento aterrador en Brasil Archivo TVyNovelas

Ciudad de México 2023

En julio de este año, la tragedia volvió a tocar a los RBD, cuando ofrecieron un show privado para presentar su colaboración con una marca de vodka. El evento se llevó a cabo en el Museo de la Refinería, ubicado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

A través del programa ‘Ventaneando’, el conductor Daniel Bisogno dio a conocer la muerte de un amigo cercano, el fotógrafo Alberto Clavijo, quien falleció en el evento de RBD. Bisogno explicó que su amigo, junto con otros acompañantes, acudieron a ver a su grupo favorito y dejaron sus abrigos en un barandal.

Al terminar el evento, el joven se ofreció a recoger los abrigos de todos, pero al acercarse para alcanzarlos, pisó un plafón falso que no resistió el peso y “se cayó de cuatro pisos y se murió", dijo Pati Chapoy con un gesto de indignación.

Tres días después, RBD lamentó la noticia en un comunicado: “Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido este miércoles en el evento para el que fuimos contratados por Smirnoff”. Además, la agrupación se deslindó de responsabilidades: “También queremos aclarar que ni RBD ni su equipo se encontraban en el lugar de los hechos, ni formaron parte de la organización del evento”.