RBD: ¿Anahí sorda por negligencia? Especialista analiza su caso

Ya faltan 10 días para el comienzo de la gira de RBD y Anahí todavía no comparte buenas noticias sobre la perforación en el tímpano que sufrió el pasado junio.

En ese momento, la cantante, a través de sus redes sociales, señaló que mientras le estaban haciendo el molde para sus in ears (audífonos) que utilizará durante los más de 40 conciertos que tiene previstos ofrecer a partir del 25 de agosto, algo inesperado surgió pues el material para tomarle la muestra a la cavidad de su oído se rompió y fue necesario jalarlo hasta sacarlo.

El diagnóstico fue alarmante, pues la inusual maniobra le produjo una dolorosa perforación en el tímpano que todavía no le permite escuchar.

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Así como se ve en la foto, así duele, creo que nunca había llorado de un dolor así”, indicó la intérprete mostrando su lesión en una imagen en su cuenta de Instagram. Semanas después, la rubia de la banda asegura que aunque la herida ya sanó, su problema de audición continúa.

En TVyNovelas consultamos con la doctora Carmen Olmos Zavala, audióloga-otoneuróloga y foniatra, creadora y fundadora de Fundación Cyk México Escucha y ella nos dice sobre este caso:

“El proceso de recuperación de una perforación timpánica puede tomarse hasta tres meses, no es una cuestión rápida y transcurrido el tiempo se va monitoreando al paciente con audiometrías para determinar qué fue lo que se dañó. Al parecer, lo que se rompió fue una parte del audífono y en vez de llevarla a un hospital para que se lo sacaran lo extrajeron en el mismo lugar donde le estaban haciendo el molde. Se recomienda acudir a un hospital porque el conducto auditivo tiene curvas y son de hueso y cuando nosotros intentemos jalar, podemos traernos pedazos de piel, pero al parecer, cuando intentaron sacar esta pieza hecha de acrílico fue que ocurrió el daño, entonces me llama la atención que haya perforado el tímpano porque el audífono no debió llegar tan profundamente. Pero como le estaban haciendo el molde, se debía poner un foami protector o un algodón antes de introducir el material, precisamente para evitar que se tocara la membrana timpánica. Probablemente, cuando le tomaron la prueba de muestra no tuvieron esa precaución y el material se quedó atorado adentro”.

RBD se presenta el 21 de agosto en el Estadio Azteca RBD

La especialista también asegura que la solución era “acudir de inmediato al otorrino para que con microscopio lo frotara y lo pudiera sacar”. Según su experiencia, “es normal que Anahí no escuche nada como lo afirma, ya que la membrana timpánica es como la membrana de un tambor y está sujeta a tensión junto con los huesecillos, entonces cuando dejan de estar tensionados ya no hay movimiento de transmisión del sonido”. Olmos Zavala recalca que la intérprete “no debió dejar que le jalaran el material e irse a urgencias”.

En el tratamiento “debe haber antibiótico para que no surja una infección porque la lesión está muy cerca del cráneo y hay que evaluar si mejora con esteroides, para eso se necesitan hacer audiometrías constantes, tanto por vía aérea como por vía ósea y eso permitirá tomar decisiones”. El peor de los panoramas, nos dice la doctora, “es que haya que reconstruir la membrana timpánica y que no recupere la audición al 100 por ciento”.