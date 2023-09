Raquel Bigorra da la cara ante señalamientos de relación sentimental con un n4rco

El nombre de Raquel Bigorra aparece en la investigación periodística que realizó Anabel Hernández en su libro ‘Emma y las otras señoras del n4rco’, donde se menciona que habría tenido un romance con un capo de nombre Fernando López Salinas, alias el ‘El Tamalito’, del Cártel de los Beltrán Leyva, y también se dice que habría obtenido una casa en una lujosa zona de la CDMX como regalo de dicha persona.

La presentadora cubana, Raquel Bigorra, apareció ante las cámaras para enfrentar estos duros señalamientos.

“Sí conozco a esta persona (El Tamalito), no por el sobrenombre, lo conozco como el licenciado Fernando. Lo conocí cuando estuve trabajando en ese centro nocturno (Gabanna), trabajé una temporada larga como he trabajado en otros centros nocturnos. Llegué a este lugar como he llegado a muchos centros nocturnos donde he trabajado. Claro que lo conocía, claro que lo veía todas las semanas, ahí estaba, pero no es algo que me espante”.

“No era un lugar escondido, era un lugar en donde invitábamos a la prensa, teníamos presentaciones de discos, era un lugar hasta donde yo supe dentro de la ley, todo muy formal, ahí trabajábamos los artistas y cantábamos, yo tuve mi show”, indicó la también bailarina.

Sobre la supuesta relación sentimental que habría sostenido con ‘El Tamalito’, quien antes de su muerte trabajaba para Arturo Beltrán Leyva, y la supuesta residencia en la zona de San Ángel que le habrían regalado, la exintegrante de LCDLFM mencionó que todo lo que ha logrado es debido a su trabajo.

“Bueno fuera (que me hayan regalado una casa). Cuando llegue a cantar ahí, ya tenía mi casa, una casa que saque y pagué con crédito, de hecho estaba aquí en la XEW en el programa de ‘En nuestra casa’, luego los miércoles hacía centro nocturno con nuestro show y luego los fines de semana hacia yo ‘La Palmera’... No me quita el sueño, que me diga que alguien me daba regalos tampoco me quita el sueño, pero me incomoda porque mi trabajo me ha costado y mi sudor, he trabajado de lunes a domingo desde que llegué a México hace casi 30 años”.