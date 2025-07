¿Quiénes son los participantes de “La Casa de los Famosos” México 3? En estas fechas conocerás los próximos nombres

La expectación crece entre los seguidores de uno de los reality shows más esperados de la televisión mexicana. La nueva temporada de “La Casa de los Famosos 3" México ya ha iniciado la cuenta regresiva para revelar a los integrantes que protagonizarán intensas semanas de convivencia, estrategia y, sin duda, momentos inolvidables. La producción ya comenzó a desvelar los primeros nombres en una dinámica que mostrará paulatinamente a cada uno de los concursantes , con lo cual se han generado un sinfín de teorías y emoción en las redes sociales.

¿Quién es el primer participante confirmado de “La Casa de los Famosos 3"?

El telón de las revelaciones para “La Casa de los Famosos” 2025 se levantó este lunes 30 de junio. La encargada de dar la primicia fue la conductora Galilea Montijo, quien, durante el noticiero “Despierta” con Danielle Dithurbide, confirmó el primer nombre que ingresará a la casa más famosa de México: el irreverente comediante Facundo.

Conocido por su estilo único y por programas como “Incógnito”, Facundo se mostró visiblemente emocionado y a la vez nervioso por el desafío. En tono de broma, recordó su participación en “Big Brother VIP 2002", donde compitió precisamente contra Galilea Montijo, quien ahora será la anfitriona principal del reality. “Estoy feliz de que Gali no está en “La Casa de los Famosos” México porque ahora sí podré ganar”, comentó entre risas.

Galilea y Facundo, primer y segundo lugar de Big Brother VIP México en el 2002 😭 Hoy Galilea conduce la casa de los famosos y Facundo será participante de la tercera temporada 👨🏻‍🦲 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hn39FBU9JE — nacho con O (@NachoConO) June 30, 2025

Más tarde, en una entrevista con Marie Claire Harp, la anfitriona digital, Facundo reveló que la decisión de aceptar el reto fue impulsada por sus hijas, Valentina y Mía, quienes lo convencieron de participar, incluso bromeó sobre la necesidad económica para hacerlo ahora: “Ellas fueron las máximas convencidas de que yo estuviera. Ahora como estoy pobre y ellas entraron a la universidad…”, fueron sus palabras.

¿Cuándo se revelarán los próximos participantes de La Casa de los Famosos 3?

La producción de “La Casa de los Famosos 3" estableció un calendario escalonado para revelar la identidad de los próximos habitantes, a fin de mantener la intriga y el entusiasmo de la audiencia.

La segunda revelación está programada para este miércoles 2 de julio de 2025. El anuncio se realizará durante la emisión del programa “Hoy”. Una pista ya fue lanzada en las redes sociales del reality: un video muestra unas zapatillas de alta plataforma y tacón transparentes con un moño plateado y un vestido azul, con lo que se confirma que la segunda habitante de la casa será una mujer.

¡ATENCIÓN! Descubre la pista del segundo habitante que entrará a #LaCasaDeLosFamososMx

Gran estreno 27 de julio, 8:30 p.m. @canalestrellas @micanalcino y @vix 24/ 7 #Original pic.twitter.com/l1OxORvODu — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 30, 2025

Posteriormente, el viernes 4 de julio de 2025, también en el programa “Hoy”, se dará a conocer el nombre del tercer participante. Aunque no se ha especificado una hora exacta, el programa matutino inicia a las 9:00 a.m., por lo que los fans deberán estar atentos desde temprano. Este sistema de revelaciones busca generar conversación e incentivar el interés entre los seguidores antes del gran estreno.

¿Qué celebridades podrían formar parte de La Casa de los Famosos 2025?

Con el anuncio de Facundo y las fechas para las próximas revelaciones, la comunidad de fans de “La Casa de los Famosos 2025” intensificó la especulación sobre quiénes serán los próximos integrantes, pues desde la confirmación de que se llevaría a cabo esta edición del concurso, la apuesta por saber los nombres comenzó. Nombres de diversas celebridades circulan en las redes sociales, lo que alimenta el misterio.

Así fue la revelación de mi primer

habitante 😱▶️❤️@facufacundo está listo para entrar a#LaCasaDeLosFamososMx 🏠



Gran estreno 27 de julio,

8:30 p.m. @canalestrellas@micanalcino y @vix 24/7#News pic.twitter.com/vIEiEp8rjp — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 30, 2025

Entre los nombres que han surgido, destaca el de Ninel Conde. La “Bombón Asesino” ha sido una candidata recurrente en ediciones anteriores del reality, y aunque en el pasado rechazó la oferta, sus recientes declaraciones no descartan por completo su participación. “No estoy segura, está complicado (...) Estoy en pláticas, pero, pues es el tercer año que estoy en pláticas, entonces, pues no (...) Cada año ha sido lo mismo, al final me echo para atrás. ¡Ay, que no me vayan a ver los grandes ejecutivos!”, comentó Ninel Conde en una entrevista con Yordi Rosado, lo que deja la puerta abierta a una posible entrada.

Por su parte, Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y voz autorizada entre los fans, dio algunas pistas adicionales en encuentros con los medios. Aunque no confirmó a Ninel Conde, sí mencionó que ya vio una lista de posibles participantes,además comentó que en esta edición habrá varios ex concursantes de “Big Brother”. Sin embargo, descartó la participación de “Las Perdidas”, Karina Torres y Paola Suárez, con lo que puso fin a los fuertes rumores que las incluían.

¿Cuándo se estrena “La Casa de los Famosos 2025" y dónde verla?

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” México promete más drama, risas y momentos virales desde su gran estreno el domingo 27 de julio de 2025. Los espectadores podrán sintonizar el inicio de esta nueva aventura a las 8:30 p.m. a través de la señal de Las Estrellas.

Además de la transmisión principal en Las Estrellas, los fans tendrán múltiples opciones para seguir de cerca todo lo que sucede dentro de la casa. El programa también se transmitirá por Canal 5 y, para una experiencia inmersiva, estará disponible en la plataforma ViX. En esta última, los seguidores tendrán acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a todas las cámaras de la casa, lo que les permitirá vivir cada momento sin filtros ni cortes.

¿Quiénes son los conductores de “La Casa de los Famosos” México 2025?

La anfitriona principal, a cargo de las galas dominicales, seguirá siendo Galilea Montijo, quien asegura mantener la emoción de dichos eventos donde se realizan las eliminaciones. Por su parte, Odalys Ramírez y Diego de Erice serán los encargados de las galas entre semana, en donde se presentarán las nominaciones y dinámicas que los participantes realizarán.

Como se mencionó antes, Marie Claire Harp se integra al equipo de anfitriones. Cabe recordar que fue participante en la primera temporada, pero ahora tendrá un papel totalmente diferente. Bajo su cargo estará la conexión entre el programa y la interacción en redes sociales, su papel está definido como “host digital”.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff completan el equipo, serán quienes lleven las pre y post galas, con humor y análisis. Dado su carisma, se espera que sean los favoritos de los espectadores.