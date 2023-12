¿Quién ganó Gran Hermano VIP 8?

Tras la expulsión de Laura Bozzo de ‘Gran Hermano VIP 8’, las cosas se pusieron tensas en el reality.

Naomi Asensi se convirtió en la gran ganadora de ‘Gran Hermano VIP 8', logrando una intensa batalla por votos del público. La española se llevó a casa el maletín con el premio de 70 mil 600 euros, más de un millón 300 mil pesos mexicanos.

“Necesitaba este impulso hacia arriba y se los voy a agradecer toda la vida”. Naomi Asensi

Tensión a pesar del triunfo

A pesar de su victoria, la tensa relación de Asensi con sus contrincantes, Lutingo y Albert Infante, persistió incluso después de conocerse que era la campeona de la temporada. Se sintió ofendida, ya que la producción supuestamente dio protagonismo a Jessica Bueno y Luitingo.

Naomi Asensi se coronó como la gran ganadora en ‘Gran Hermano VIP 8'. (Instagram @ghoficial)

"¿Sobro en mi propia final?”, expresó furiosa la ganadora. Sin embargo, a pesar de la tensión, finalmente optó por celebrar su coronación como la mejor de ‘GH VIP 8'.

“Muchísimas gracias. Perdón por a veces pensar que no había nadie ahí entendiéndome, que son un montón. Necesitaba este impulso hacia arriba y se los voy a agradecer toda la vida”, expresó en un emotivo discurso frente al público.

¡Enhorabuena @naomisuperasens por tu victoria en #GHVIP8 y por darnos un concurso MÁGICO lleno de momentos que recordaremos siempre! Ya eres historia de Gran Hermano 👁️ Te queremos #GHVIPFinal pic.twitter.com/IG86J8QAWz — Gran Hermano (@ghoficial) December 22, 2023

¿Quién es Naomi Asensi, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 8?

Naomi Asensi, de 28 años, saltó a la fama este mismo año gracias a su participación en el reality ‘La isla de las tentaciones 6'. Su fuerte son las redes sociales, donde tiene casi 400 mil de seguidores, y ha demostrado su talento como conductora. En Instagram, comparte contenido sobre moda y viajes.

Laura Bozzo, furiosa por su expulsión de ‘Gran Hermano VIP 8'

Naomi Asensi estuvo a punto de no llegar a la final de ‘Gran Hermano VIP 8', ya que en la semifinal estuvo nominada junto a la peruana Laura Bozzo, quien finalmente fue la última expulsada de la competencia.

Laura Bozzo se enfureció a pesar de haber llegado a la semifinal de ‘Gran Hermano’. (Instagram @ghoficial)

La conductora de ‘Laura en América’ no perdonó este desliz y estalló contra la producción, anunciando que se iría de España porque allí no había oportunidad de empezar desde cero a su edad. “No tengo nada que decir, me voy a mi país. Soy ganadora en mi tierra, no acá”, afirmó Laura Bozzo.