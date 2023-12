Gran Hermano VIP 8: Laura Bozzo explota contra la producción por sacarla del reality: ´Me voy a mi país’

¡Laura Bozzo se fue de ‘Gran Hermano VIP 8´ enfurecida!

Laura Bozzo fue la eliminada de la semifinal de ‘Gran Hermano VIP8' que se lleva a cabo en España, y la decisión la molestó a tal grado de explotar contra la producción de Telecinco, diciendo que se regresaría a su país porque allá “es una ganadora”.

El polémico momento ocurrió este miércoles 20 de diciembre durante la transmisión previa a la gran final de este jueves. Bozzo estaba nominada junto a Naomi Asensi, y aunque muchos fans querían que la peruana continuara en el reality, la decisión se inclinó sobre la conductora española.

Laura Bozzo se enfureció a pesar de haber llegado a la semifinal de ‘Gran Hermano’. (Instagram @ghoficial)

Laura Bozzo se enojó con ‘Gran Hermano VIP 8’ tras ser eliminada

“La audiencia ha decidido que la cuarta expulsada de GH VIP 8. Naomi estará mañana en la Gran Final”, así fue como anunciaron la eliminación de Laura Bozzo. El público que la apoyaba en el set gritaba eufórico por su despedida.

“¡Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca!” Laura Bozzo.

Laura, sin decir nada, se levantó del escenario y salió sin despedirse ni decir nada al respecto. Fue cuando se dirigió a su habitación de la casa por sus cosas que se mostró molesta y explotó en contra de la conductora Marta Flich.

“No tengo nada qué decir, me voy a mi país. Soy ganadora en mi tierra, no acá”, dijo Laura Bozzo. La estrella de ‘Laura en América’ y ‘Laura sin censura’ se decepcionó del reality español porque había “buscado un sueño” en ese país.

“¡Me equivoqué! No es verdad. ¡Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca! (...) Olviden de todo lo que he dicho acá”, gritó Bozzo.

QUÉ FUERTE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO 😱 Laura Bozzo, muy enfadada por su expulsión 💣 #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/6vtPWUQAzC — Gran Hermano (@ghoficial) December 20, 2023

Laura regresará a casa con las manos vacías después de haber sobrevivido a largas jornadas del programa.

Así será la final de ‘Gran Hermano VIP 8'

La gran final de ‘Gran Hermano VIP 8' dará inicio este jueves 21 de diciembre a partir de las 22:00 horas en España. En la gala, se dará a conocer al tercer finalista y se anunciará al ganador que se llevará el maletín con el premio de más de 45 mil 600 euros de la mano de Adara Molinero, la ganadora de la edición pasada.

Los finalistas de GH VIP 8 son:

Naomi Asensi



LuiTingo



Albert Infante.