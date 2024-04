Quién es Sonia Trillo, la mamá de La Bebeshita, que tendrá una cita con Alfredo Adame: VIDEOS

¿Será que Alfredo Adame logrará conquistar a la mamá de La Bebeshita?

Alfredo Adame tendrá una cita con la mamá de La Bebeshita, Sonia Trillo, una vuelta de tuerca entre los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos 4’. Fue el propio actor quien aceptó la propuesta de la influencer diciendo que invitaba a salir a la mujer de 56 años.

El inicio de lo que puede ser este romance comenzó en una transmisión en vivo de Daniela Alexis, nombre real de La Bebeshita. Allí, el polémico actor le hizo el anuncio de que estaba buscando una mujer madura para iniciar una relación amorosa.

La joven, a modo de broma, respondió que invitara a salir a su mamá. La sorpresa llegó a la influencer cuando se dio cuenta de que Adame sí se atrevió a hacerlo.

“Quién quita y nos andamos pegando, en un sabadito que no hay nada, de este sábado que viene al otro. Sí le doy un desconocidón no me vayas a andar reclamando, yo fui campista, boyscout, pesco, ligador”, dijo el famoso.

Sonia es actriz, pero se conocen pocos detalles sobre su vida. Es gracias a la influencer que sabemos cómo luce y cómo es la relación con su hija, porque ha aparecido en varios de sus videos en YouTube y en posts de Instagram.

En general, tienen una química bastante fluida y suelen compartir momentos juntas. En una ocasión, ambas se fueron a hacer un tatuaje juntas. Mira el video:

A la mamá de La Bebeshita también le gusta Alfredo Adame

Sonia Trillo ha mostrado interés en conocer a Alfredo Adame en el pasado. Al menos así lo contó su hija, quien le advirtió sobre la polémica relación que tuvo con Magaly Chávez y cómo terminó.

Ante la sorpresa de que su mamá y el actor tendrán una cita, La Bebeshita dijo: “Yo no sé cómo voy a terminar esta situación”.

Una vez que ocurra esta peculiar cita entre los famosos, te contaremos todos los detalles… y si termina bien o mal.

Así es Sonia Trillo, la mamá de La Bebeshita. (IG)

¿Quiénes han sido las parejas de Alfredo Adame?

Alfredo Adame estuvo casado con dos mujeres: Mary Paz Banquells y Diana Golden. Sin embargo, también mantuvo una relación con otras mujeres, entre ellas Magaly Chávez.

