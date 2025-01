Consuelo Duval explotó contra la ‘discriminación’ que sufre su hijo Michel Duval en la industria de la actuación

Hace unos días, Michel Duval causó furor al compartir cómo ha sido experiencia tratando de adentrarse en el mundo de la actuación. Y es que contrario a lo que podría pensarse, el ser hijo de Consuelo Duval, una de las personalidades más queridas de la televisión, no ha sido suficiente para que logre despuntar como él quisiera, todo como consecuencia de su imagen física, un tema del que la comediante ya dio su polémica opinión.

Consuelo Duval reaccionó al rechazo que ha sufrido su hijo en las audiciones

Durante una reciente conversación con distintos medios, entre ellos TVyNovelas, Consuelo Duval habló de las dificultades que Michel Duval ha experimentado en su afán de triunfar como actor sin el apoyo de nadie. Para la actriz, este tema es en realidad bastante ilógico, pues se le hace absurdo que su hijo menor sea “discriminado” por cómo se ve, dejando de lado su talento y capacidades.

Además de confirmar la historia que el también cantante narró en días pasados, la protagonista de “La Familia P.Luche” señaló que ella misma fue testigo de cómo le cancelaron un proyecto solo por ser bien parecido. “Sí dije: ‘ay, que no mam*s. No le puedes dar como pretexto a un actor el ser guapo. Aunque sea muy guapo, él puede hacer lo que sea con su cara, estaba dispuesto a ponerse una cicatriz de lado a lado. No me vengan con mam*@s. Pero sí, sí está muy guapo mi hijo”, contó divertida, evidenciando que ciertamente es un halago que su belleza sea considerada tan imponente.

Michel Duval confesó que su apariencia le impide conseguir trabajo como actor

Aunque Michel Duval lleva varios años tratando de hacerse camino en la industria del entretenimiento por sí mismo, se ha encontrado con varios obstáculos con los que jamás imaginó que tendría que lidiar. Así lo compartió el hijo de Consuelo Duval en diciembre pasado durante una conversación con “Ventaneando”, donde contó que diversas de sus audiciones resultaron un fracaso debido a que su apariencia física es “demasiado perfecta” para los productores.

“En resumen, prácticamente me dijeron: ‘es que estás muy guapo’ y yo dije: ‘ah caray, ok’”, explicó el antagonista de telenovelas como “Cabo”, evidenciando que le pareció insólito que este aspecto le jugara en contra.