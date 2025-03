Quién es la imitadora de Shakira que protagonizó un fuerte momento de tensión con el equipo de la cantante

Este fin de semana, la doble de Shakira conocida como Shakibecca se colocó entre las principales tendencias de búsqueda luego de que se viralizara un video en el que se aprecia cómo la imitadora llora de frustración en un momento que debió ser jubiloso para ella.

A decir de Shakibecca, todo surgió debido a una extraña petición del staff encargada de los conciertos de Shakira que la hizo enojar mucho; sin embargo, los internautas consideraron que su reacción sí fue exagerada... ¿pero quién es ella y qué pasó?

¿QUÉ PASÓ CON SHAKIBECCA?

A través de su cuenta de Instagram, Shakibecca denunció que se llevó la desilusión de su vida ya que quiso honrar a la colombiana con su clásica caracterización de ella en el evento “Camina con la loba"; lamentablemente, el disfraz corría el riesgo de “opacar” a la cantante y dar lugar a confusiones, por lo que el equipo de la famosa la recorrió a un lugar más apartado de la fila.

Shakibecca en serio tenía muchas ganas de saludar a Shakira aunque fuera de lejos y, por ello, no pudo evitar que se le salieran las lágrimas antes de participar en el evento como ella misma lo explicó en un post que se viralizó de inmediato.

“Yo me ilusioné más con la idea de que podría ver y saludar a Shakira aunque fuera de lejos, pero me dijeron ‘tu parecido a Shakira es evidente y mucho. No queremos que el público te vaya a confundir con ella y se cree una situación peligrosa para ti (…)’ ”, escribió.

Si bien la desilusión de Shakibecca conmovió a sus seguidores, otras personas no fueron tan empáticas y le pidieron que, mínimo una vez, “le bajara dos rayas” a su obsesión con Shakira ya que siempre se empeña en parecerse a ella aunque no tenga eventos y eso no está bien:

“Rebecca, el problema es que no te separas del personaje, todo el tiempo te vemos como Shakibecca y llega un punto en que se vuelve obsesivo”, escribió una internauta para resumir la situación.

¿QUIÉN ES SHAKIBECCA, LA “DOBLE” DE SHAKIRA QUE LLORÓ DE FRUSTRACIÓN POR UN PLEITO CON SU STAFF?

Rebecca Maiellano, el verdadero nombre de Shakibecca, es una cantante de origen venezolano que ganó popularidad gracias a su increíble parecido con Shakira... ¡son igualitas físicamente y hasta en el tono de voz!

Shakibecca no tiene despacho en mostrar cuánto ama a la colombiana con gestos que rayan en lo obsesivo: se dedicó a imitar todos sus gestos, sus vestuarios y hasta el más mínimo detalle de sus exigentes coreografías, lo que la ha llevado a ser nombrada la “imitadora oficial” de Shakira.

Lamentablemente y a pesar de que sus shows como la doble de Shakira son muy exitosos, esto no fue suficiente para que a Shakibecca se le diera la oportunidad de caminar al lado de la colombiana sino más atrás... ¡sólo puede haber una, la origina!

¿DE QUÉ SE TRATA LA DINÁMICA “CAMINA CON LA LOBA”?

Desde que la gira de Shakira “Las mujeres ya no lloran” arrancó hace unas semanas, la colombiana aparece en el escenario acompañada de decenas de personas elegidas cuidadosamente para acompañarla en su caminata.

Si bien entre los afortunados se destacan los influencers , también hay sitio para los fans: sólo debes entrar al sitio web oficial de “Camina con la loba” a continuación para conocer los sitios a los que debes estar atento para las dinámicas como Televisa y Radio Disney.

Las personas que quieran caminar con Shakira en el Estadio GNP Seguros sólo deben cumplir con 2 requisitos para participar: ser mayor de edad y contar con su boleto de acceso al concierto... ¡qué emoción!