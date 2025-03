Quién es el padre de Gala Montes y cómo es su relación actual

El padre de Gala Montes, Juan Fernández, ha sido tema de conversación luego de las fuertes declaraciones que hizo Crista Montes sobre su relación familiar en la entrevista que le concedió a Adrián Marcelo para su canal de YouTube.

Y es que, a decir de la mamá de Gala, la actriz y su papá se distanciaron desde hace mucho tiempo, debido a las dificultades emocionales que le causó.

¿Qué pasó con el padre de Gala Montes?

Esto ya lo había dicho la ex participante de “La Casa de los Famosos México” en una entrevista con Matilde Obregón: “Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente. Uno tiene ciertos patrones, pero lo he sabido trabajar muy bien”.

Sobre por qué no lo ha visto, Montes dijo que aunque él ha intentado mantener contacto, ella “no quiere verlo”.

Gala Montes compartió una foto de su padre en Instagram. (Instagram: @galamontes)

Sin embargo, se sabe que antes de su ingreso a “LCDLFM ” , Gala Montes se reunió con su papá, pero la relación no sanó.

A pesar de ello, la también cantante de “Tacara” dijo que lo había perdonado.

Crista Montes afirman que su hija, Gala Montes, la corrió de su casa

En la entrevista con el youtube, Crista Montes también contó que Gala la corrió de su casa y que solo le prestó dinero para que pudiera mudarse lo antes posible.

La polémica entre madre e hija no acaba, pues ahora que Montes se encuentra de viaje por Europa, no ha emitido respuesta alguna sobre las declaraciones que hizo su madre.

Crista, por su parte, decidió mantener el silencio tras la entrevista. Lo último que publicó al respecto fue un comunicado en donde denunció amenazas y comentarios negativos en su contra, así como un complot por parte de los medios y del fandom de su hija para tumbarle su cuenta de TikTok, uno de sus sustentos económicos.

La mamá de Gala Montes publicó este comunicado tras su entrevista con Adrián Marcelo. (Instagram @sargentomatute)

“Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora”, escribió.

