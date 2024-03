¿Quién era Akira Toriyama, creador de Dragon Ball?

La muerte de Akira Toriyama tomó por sorpresa a los fans de Dragon Ball

Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, murió a los 68 años el pasado 1 de marzo, debido a un hematoma subdural agudo. La triste noticia conmocionó a sus fans y a otros artistas de todo el mundo.

Aunque una de sus obras más reconocidas fueron la saga Dragon Ball, Toriyama contó más historias a lo largo de su carrera.

Akira Toriyama dejó una serie de Dragon Ball que está por estrenarse. (IG @akira.toriyama)

Nació en una pequeña ciudad de Kiyosu, en Japón, en 1955. Desde una corta edad, el artista estaba interesado por el dibujo y el mundo del manga.

Sus compañeros de clase fueron sus primeros fans y también su inspiración. Con el tiempo mejoró sus procesos e historias hasta alcanzar grandes éxitos, siempre con el objetivo de entretener.

Toriyama era fanático de Disney, las historias de vaqueros, la ciencia ficción, la acción y las artes marciales. Estas características fueron reunidas en su más grande éxito: Dragon Ball.

Goku fue el personaje más emblemático en la carrera de Akira Toriyama. (IG @akira.toriyama)

Además, lanzó otras historias de manga como Dr. Slump, Wonder Island, Arale y Dragon Warrior.

El manga de DBZ se adaptó a la televisión, videojuegos, y hasta al cine, llegando a cada rincón del mundo. En total, hay 24 películas de Dragon Ball y alrededor de 50 títulos de videojuegos basados en sus personajes.

De hecho, está por estrenarse una nueva serie en la que participó Akira Toriyama con el título Dragon Ball: Daima. Después del éxito que ha tenido la secuela Dragon Ball Super.

Se espera que esta producción animada se estrene el próximo otoño.

¿De qué murió Akira Toriyama, creador de Dragon Ball?

Akira Toriyama murió debido a un hematoma subdural agudo. Sin embargo, la BBC reportó que este viernes se publicó un estudio, en donde subrayan que el artista sufrió de un tipo de hemorragia cerebral.

El portal Medline Plus subraya que este tipo de lesiones son una acumulación de sangre en la cubierta del cerebro y las causas podrían ser, entre otras, por traumatismo craneal grave.

Famosos y fans se despiden de Akira Toriyama tras su muerte

Desde la noche de este jueves, los fans de Akira Toriyama, así como otros artistas y famosos, han compartido mensajes de despedida tras la sorpresiva noticia.

Mario Castañeda, quien le dio voz a Goku en la versión de Dragon Ball de México y Latinoamérica, escribió: “Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. ¡No lo puedo creer! Su trabajo, Goku, cambió mi vida. Descanse en paz”.

Masako Nozawa, la voz original de Goku en japonés, también se pronunció diciendo que “cuidaría” de Goku en la ausencia de su creador: “No quiero creerlo. Mi cabeza está vacía porque no quiero pensar en ello”.

El creador de One Piece, Eiichiro Oda, también se despidió de su amigo y compañero con el siguiente mensaje: “Esto es demasiado pronto. El hueco en mi corazón es demasiado grande. Sólo de pensar que no volveré a verlo jamás me llena de tristeza”.

Los fans, por su parte, han compartido miles de experiencias respecto al anime que “cambió sus vidas” y los “acompañó desde pequeños”.



