Querida actriz de “Como dice el dicho” clama ayuda tras ser diagnóstica con terrible cáncer: VIDEO

Postrada en una cama, recibiendo oxígeno y con lágrimas en los ojos, una querida actriz de producciones como “Como dice el dicho” de TelevisaUnivision y “Control Z” de Netflix, clama ayuda ante el cáncer que padece.

Hace varios meses, la actriz Renata del Castillo dio a conocer en sus redes sociales que había sido diagnosticada con un tumor en su columna y pidió apoyo económico para costear el tratamiento de su padecimiento.

La enfermedad en ella empeoró y durante la noche del miércoles 19 de junio, usó su cuenta de Instagram para suplicar al público que le tienda la mano, esta vez con donaciones de sangre.

Renata fue trasladada de emergencia a un hospital en San Luis Potosí, por complicaciones derivadas al cáncer.

“Estoy llegando a urgencias en este momento. Les quiero pedir si pueden venir a donar sangre al hospital central. Hoy por mi, mañana por ti”, dijo la actriz, con la voz entrecortada.

El llamado de la actriz se viralizó entre sus compañeros del medio artístico y el público.

En otro mensaje que difundió en Facebook, la actriz pidió que oraran por ella. “Dios me permita salir de esto, que tenga fuerza y ánimo porque esto no ha estado nada bien. No dejen de orar por mi, denme fuerza, la necesito mucho aún estoy delicada”.