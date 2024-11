¿Qué significado tiene el tatuaje que Lesly Marin, ex novia de Alex Marín, tiene en el pecho?

Lesly Marín, cuyo nombre real es Kristal de Santos, se hizo conocida en el mundo del contenido de cine para adultos debido a su relación fugaz con Alex Marín, el productor que mantiene un romance poliamoroso con varias mujeres. Sin embargo, ahora que la joven de 19 años tiene su propia carrera, sus fans están interesados en su vida personal, desde dónde vive hasta qué significan sus tatuajes.

Sobre esta última duda, podemos hacer algo al respecto. Y es que, el tatuaje más famoso que tiene Lesly Marín es el que tiene en el pecho: “333”, dice.

Lesly Marín tiene un tatuaje en el pecho con el número “333". (Instgaram @kristal_desantoss)

Bueno, esto no es casualidad, pues es una tendencia que se hizo popular en Internet y ahora, muchos quieren ponérsela también.

¿Cuál es el significado del tatuaje “333” que tiene Lesly Marín?

El tatuaje de “333” se hizo popular el año pasado. De acuerdo con el estudio Makalaink, ubicado en Guadalajara, Jalisco, este número esconde un poderoso significado:

“Es de buena suerte, principalmente debido a su perfección espiritual. Este número comunica que te encuentras en el camino correcto y que debes tener confianza en tus planes y decisiones”.

El rayón también se usa para dar a entender que una persona está en “crecimiento” y que acepta “el cambio”. Es probable que su origen se remonte en la Biblia, pues este número representa la Santísima Trinidad: el cuerpo, la mente y el espíritu.

¿Qué pasó entre Lesly Marín y Alex Marín?

Lesly Marín confirmó hace meses que ya no tiene una relación con Alex Marín, pese a haber firmado un contrato con él y sus novias. Ahora, la joven se quitó el nombre artístico y usa su verdadero nombre para incursionar como modelo independiente.

Lesly Marín, en realidad, se trata del nombre artístico de la joven. INSTAGRAM

Entonces reveló que el productor se negó a firmar la remisión de su contrato e incluso lo acusó de seguir usando su imagen en las redes sociales.

En un comentario, Kristal respondió a un seguidor: “No, no regresamos, pero como aún no firma la remisión de contrato por sus (huevos) sigue subiendo cosas”. Luego, en el video en vivo, Lesly Marín subrayó que Alex no paga las cirugías de sus modelos, pero dijo que sí le dio varios obsequios.

A pesar de la ruptura, Kristal continúa en la industria del contenido para adultos en OnlyFans e incluso ya hizo una colaboración con Giselle Montes, ex de Alex.

En agosto, Lesly y Alex reaparecieron en redes y demostraron que habían quedado en buenos términos como amigos, incluso se burlaron de los memes que hacían los fans sobre su supuesto pleito.

Entonces, seguramente este tatuaje marcó un antes y un después en su vida como modelo.