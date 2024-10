¿A qué se dedicaba Lesly Marín, exnovia de Alex Marín, antes de ser modelo de cine para adultos? ¡No lo creerás!

Aunque Lesy Marín y Alex Marín terminaron su relación hace meses, los usuarios continúan interesados sobre la vida de la joven de 19 años que inició en el mundo de la actuación de contenido para adultos recientemente.

Lo que se sabe de ella, es que continúa su carrera como modelo, pero ahora con el nombre de Kristal de Santos, como se hace llamar en Instagram, donde tiene más de 115 mil seguidores. Pero antes de su éxito, la joven tuvo un pasado difícil.

Al menos así lo reveló ella misma en una entrevista con Alex Ramter. En el podcast contó que fue empleada de un supermercado, en una dulcería y también en restaurante.

Pero eso no fue todo. Antes de abrirse el OnlyFans, Lesly trabajó en un table dance, siendo esta su primera experiencia como modelo para adultos, según recuperó el medio “Excelsior”. Después, conoció a Alex Marín, aunque su colaboración en el noviazgo poliamoroso no funcionó.

¿Qué pasó con Lesly Marín y Alex Marín?

Lesly Marín confirmó hace meses que ya no tiene una relación con Alex Marín, pese a haber firmado un contrato con él y sus novias. Ahora, la joven se quitó el nombre artístico y usa su verdadero nombre para incursionar como modelo independiente.

Lesly Marín había presumido su relación con Alex Marin en público. (Instagram @alexmarinmx)

Entonces reveló que el productor se negó a firmar la remisión de su contrato e incluso lo acusó de seguir usando su imagen en las redes sociales.

En un comentario, Kristal respondió a un seguidor: “No, no regresamos, pero como aún no firma la remisión de contrato por sus (huevos) sigue subiendo cosas”. Luego, en el video en vivo, Lesly Marín subrayó que Alex no paga las cirugías de sus modelos, pero dijo que sí le dio varios obsequios.

A pesar de la ruptura, Kristal continúa en la industria del contenido para adultos en OnlyFans e incluso ya hizo una colaboración con Giselle Montes, ex de Alex.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Lesly Marín y Alex Marín?

Lesly Marín y Alex Marín solo duraron un par de meses, pero luego la modelo desapareció de las redes sociales, generando preocupación entre los fans del productor. Alex había presentado a Lesly en Instagram, generando sorpresa, pues a inicios de este año, la ex esposa de Alex, Mía Marín, había solicitado el divorcio, y otras dos de sus novias también anunciaron su separación.

Lesly Marín continuó su carrera en solitario después de su relación con Alex Marín. (Instagram @leslymarinreymex)

En agosto, Lesly y Alex reaparecieron en redes y demostraron que habían quedado en buenos términos como amigos, incluso se burlaron de los memes que hacían los fans sobre su supuesto pleito.

¿Quién es Alex Marín?

Alex Marín es un productor y creador de contenido de cine para adultos. Es conocido también por sus peculiares shows en distintas ciudades de México, que realiza con sus novias, producto de una relación laboral y poliamorosa que mantiene con ellas.

Se hizo famoso debido a un polémico video en el que se grabó teniendo intimidad en el ‘Cañón del Sumidero’, en Chiapas. Actualmente, la meta de Alex es tener 7 novias para arrancar un proyecto que tiene entre manos.