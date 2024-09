¿Qué pasó? ¡René Franco anunció que quedó fuera de La Casa de los Famosos México!

René Franco, reconocido panelista y conductor de espectáculos, ha sido una de las figuras más destacadas en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, gracias a sus opiniones directas y críticas sobre las estrategias de los participantes en el reality show. Sin embargo, su inesperada salida del programa ha causado revuelo entre los seguidores del show, quienes se preguntan qué ocurrió para que ya no formara parte del panel en los últimos días de la competencia.

René Franco anuncia su salida del reality

A través de su cuenta oficial en X (antes conocida como Twitter), René Franco compartió un mensaje con sus seguidores en el que confirmaba su salida definitiva de La Casa de los Famosos México, a pesar de haber sido uno de los favoritos para acompañar el cierre de la temporada. En su mensaje, Franco se despidió de todo el equipo de producción del programa y agradeció el apoyo que le brindaron durante su tiempo en el reality.

“Ya me despedí de todos. Gracias al equipo de La Casa de los Famosos México por la oportunidad”, escribió René Franco en su publicación, que rápidamente se volvió viral. No obstante, el conductor decidió no revelar de inmediato las razones de su salida, prometiendo que dará más detalles una vez que concluya la Gran Final, programada para el 29 de septiembre.

Les participo a todos que hoy pude despedirme de casi todo el equipo de @LaCasaFamososMx.



Les informo que he concluido con éxito esta segunda temporada y que este ciclo por el momento ha terminado.



Me voy a dormir y a disfrutar la gran final.



Mi corazón está con todos y todas… — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 26, 2024

¿Qué ocurrió realmente con René Franco?

El mensaje de René Franco dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Si bien el conductor evitó ofrecer explicaciones inmediatas, dejó en claro que no abordará el tema hasta después de la final del programa. “Sé que les encanta el chisme, pero no hablaré hasta que esto haya terminado”, agregó, generando aún más especulaciones sobre los motivos detrás de su partida.

A lo largo de su participación como panelista en el programa, René Franco se destacó por sus críticas hacia los conductores de Hoy y sus entrevistas con los eliminados del reality. Además, fue una de las voces que defendió a Adrián Marcelo, quien estuvo en el ojo del huracán durante la temporada debido a varias controversias, argumentando que no era el único responsable de las tensiones dentro de la casa.

¡Querido público! #Lacasadelosfamososmx fue un ¡Boom! a nivel internacional. Quiero reconocer a todos los participantes por su increíble desempeño y agradecer al público por entender que esto fue un juego, y que quienes estuvieron en la casa ¡también son humanos!



Gracias y… pic.twitter.com/yZGhV0ZqLF — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 26, 2024

Polémicas durante su participación

René Franco no estuvo exento de controversias mientras formaba parte del panel de La Casa de los Famosos México. En más de una ocasión, se ganó comentarios tanto a favor como en contra por sus opiniones sin filtro. Además, sus críticas hacia algunos conductores de Hoy, que colaboraban en la cobertura del reality, también generaron discusión entre los seguidores del programa.