¿Ángela Aguilar está embarazada? La teoría de René Franco sobre su boda con Christian Nodal

Miles de personas se han unido a la discusión en torno al apresurado compromiso de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes el pasado 24 de julio llegaron al altar, apenas mes y medio después de que hicieron oficial su noviazgo. Uno de ellos fue René Franco, el polémico panelista de “La Casa de los Famosos México”, quien hizo una serie de llamativos comentarios sobre la pareja más escandalosa del momento.

René Franco confesó cuál es la opinión que tiene del matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Durante una reciente emisión de “La Taquilla”, su programa de YouTube, René Franco se pronunció sobre la inesperada boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues al igual que miles de personas que presenciaron minuto a minuto las filtraciones de la exclusiva boda que celebraron en Cuernavaca, considera que hay “gato encerrado”.

“Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe no le dijera que no. Esa es mi especulación: ‘ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’ y la única reacción lógica del señor Aguilar fue ‘pues te casas’”, señaló el locutor, respaldando varias de las versiones que han circulado en redes sociales, mismas en las que numerosos internautas apuntan a que esta es una posibilidad latente.

René Franco compartió que piensa sobre la boda de Nodal Instagram

Al panelista de LCDFLM no le sorprendería que Nodal y Ángela se casaran por un embarazo

Para evitar malos entendidos, René resaltó que esto es algo que su imaginación maquinó, de modo que en ningún momento afirmó que en los cantantes hayan querido casarse porque estén próximos a ser padres.

“Esa es la historia que mi mente me está contando, pero hasta que no me cuenten bien la historia yo no voy a decir nada. Aunque si en seis, siete meses, nace un niño Nodal Aguilar o niña Nodal Aguilar, no me extrañaría”, condenó Franco, nuevamente mencionando que para él, esta es la única explicación lógica al comportamiento de Pepe Aguilar, quien en un principio se especuló que no estaba en absoluto conforme con la manera en que su hija menor estaba manejando su vida sentimental.