¿Qué pasó con Memo del Bosque? Mónica Noguera reveló cómo fue su última charla con el productor y quebró en llanto

En las últimas semanas, la recaída en la salud de Memo del Bosque a cinco años del trasplante de médula que le salvó la vida ha mantenido al vilo al mundo de la farándula en México, sobre todo luego de que Vica Andrade publicara un alarmante video en donde el productor se ve en una cama de hospital.

“No hay nada imposible para un Dios que nos ve, nos ama y nos escucha”, escribió Vica Andrade en la grabación que acabó por confirmar una recaída en la salud de Memo del Bosque, quien fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en el 2017.

Esta ola de noticias ocasionó que los ojos de los internautas se colocaran sobre Mónica Noguera, la exesposa de Memo del Bosque, ya que a pesar de que su matrimonio no prosperó su relación es cordial y aún hay mucho cariño entre ellos, tal y como lo aceptó la presentadora en una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante.

“Hace tres días me escribió y me dice: ‘Mona, me puse un poco malito, pero felicidades, no me olvido'… perdón, me pone mal hablar de esto”, dijo Mónica Noguera con la voz quebrada al recordar la última conversación que tuvo con Memo del Bosque.

Por otro lado, Mónica reconoció que la situación relacionada con la salud de su ex sí es “complicada”, pero ya no quiso saber más ya que, consideró, sólo su familia y él están autorizados para hablar al respecto: “Él me habla bien, pero no quiero faltarle al respeto a su familia, son ellos los que tienen que dar una explicación”, reconoció la conductora.

¿MEMO DEL BOSQUE LE FUE INFIEL A MÓNICA NOGUERA CON VICA ANDRADE?

Mónica Noguera reafirmó que entre ella, Memo del Bosque y Vica Andrade nunca hubo rencores a pesar de que durante años se especuló con un supuesto escándalo de infidelidad; de hecho, la conductora aceptó que estuvo a punto de cancelar un viaje para visitar a su exesposo pero Andrade le dijo que no hacía falta hacerlo.