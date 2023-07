¿Qué opinan los famosos de las separaciones y reconciliaciones ‘desde el amor’ en el medio artístico?

En los últimos meses, varias celebridades se han separado de sus parejas “desde el amor o por mutuo acuerdo”, sin importar los años que llevaban juntos en familia y con hijos. Incluso, hay famosos que han llegado a la reconciliación por el simple hecho de que la ‘llama del amor’ nunca se apagó y volvió a iluminar su camino para que sigan juntos.

Lo anterior, ha desatado el debate en redes y en el medio artístico, con comentarios a favor y en contra... Le preguntamos a estas famosas qué opinan al respecto y esto dijeron en exclusiva para TVyNovelas.

La actriz y conductora, Mariana Botas, considera que desearle lo mejor a la persona con la que compartiste tus sentimientos y tu tiempo es fundamental para estar bien con uno mismo.

“Es lo más bonito que puede haber porque antes de haber una separación hubo amor, cariño, las ganas de estar juntos, entonces hacerlo desde el amor y desde te amo, pero ya no para seguir contigo, pero te quiero ver feliz, aunque no estemos juntos, me parece lo más humano y lo más inteligente y lo más bonito para ser feliz y dejar que la otra persona a la que tanto amaste en algún momento sea feliz”.

A su vez, la querida actriz y cantante, Daniela Luján, agradece a los famosos que le compartan a su público sus sentimientos y situaciones por las que están pasando.

También puede interesarte:

Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, padece un trastorno psiquiátrico tras la muerte de su esposo

¿Cynthia Rodríguez tendrá a su bebé por parto natural o cesárea?

“Me parece importante porque de alguna manera nos hacen parte a todo el público de su relación, entonces está chido que nos compartan, pero luego muchas veces ya no nos enteramos del chisme completo, o sea, cuéntenos el chisme completo”.

Para Érika González, conductora de Imagen Televisión, el amor puede transformarse para logar una reconciliación.

“Es el discurso que hemos escuchado comúnmente ha causado mucha polémica porque hay quien dice a ver si te ama, si te quiere, pues no te separas, pero yo si creo que puede ser posible transformar el vínculo, si lo creo que puede suceder, me parece de mucho trabajo, de terapia, de madurez, pero creo que si se puede. Además, cuando nos hemos enterado, ellos normalmente han tenido un trabajo previo y por eso es que la noticia es más dulce, claro que al principio se pueden enojar y no nos dicen eso”.

Por su parte, la querida conductora del programa De Primera Mano, Addis Tuñón, no entiende cómo se han dado estas reconciliaciones de mutuo acuerdo, ya que por su experiencia “estas separaciones desde el amor, que nos separamos con un comunicado, con una fotografía besándose que pareciera que están anunciado una boda y no una separación, yo no la comprendo, pues cuando yo me separé no arrojé el sartén porque me lo habían quitado”.