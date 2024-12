¿Qué le pasó a esta actriz de Nickelodeon? Las fuertes FOTOS de su radical transformación

El estreno del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” sorprendió a más de una persona y ocasionó que todos los actores infantiles de esta cadena fueran vistos con otros ojos debido a que más de uno sufrió de abusos sexuales que no salieron a la luz hasta décadas después.

En medio de todo este contexto, la reaparición en Instagram de una actriz que fue reconocida por protagonizar uno de los programas más exitosos de Nickelodeon llamó la atención de los nostálgicos ya que, además de mostrar un aspecto totalmente alejado de la imagen que manejó durante años, la celebridad demostró que está dispuesta a seguir acaparando los temas de conversación en redes.

¿QUÉ ACTRIZ DE NICKELODEON APARECIÓ 14 AÑOS DESPUÉS DE SU RETIRO?

Hablamos de Amanda Bynes , una reconocida figura de Nickelodeon que saltó a la fama con “El show de Amanda” en 1999 y que durante 10 años más protagonizó diversos shows televisivos que la convirtieron en toda una estrella del entretenimiento.

Lamentablemente, la joven dejó de aparecer en el 2010 y eso desató toda clase de especulaciones sobre su salud mental que fueron aclaradas en el 2014, cuando en efecto fue puesta bajo tutela legal debido a problemas de adicciones que la metieron en aprietos en más de una ocasión.

Ahora, Amanda Bynes retomó su cuenta de Instagram para publicar unas fotografías y videos que dejaron con la boca abierta a más de un internauta ya que se le ve con los labios hinchados, un piercing en la nariz, un tatuaje en la cara y un diseño de cejas totalmente diferente.

La más reciente publicación de Bynes data del pasado 22 de diciembre, cuando la exactriz de Nickelodeon participó en un evento artístico celebrado en la galería Plants & Spaces en California, donde presentó una colección de obras de arte y una línea de ropa en colaboración con el diseñador Austin Babbit.

What happened to Amanda Bynes? pic.twitter.com/v4H33MfPJp — Creepy (@creepydotorg) August 11, 2024

¿QUIÉN ES AMANDA BYNES?

Amanda Bynes es una actriz, conductora, cantante y diseñadora de moda estadounidense nacida en 1986 que saltó a la fama en la década de los 90’s gracias a su trabajo en el show “Nickelodeon All That”.

Series y películas como “What I Like About You”, “Big Fat”, “What a Girl Wants” y “Hairspray” forman parte del currículum de Amanda, quien en el 2010 se retiró de los escenarios debido a problemas de salud mental y peligrosas adicciones que afectaron su carrera.

En la actualidad, Amanda Bynes tiene 38 años y, aunque en marzo del 2024 fue a dar al hospital luego de que fuera encontrada en calles de Los Ángeles en un estado de desorientación, la famosa demostró que está lista para darse otra oportunidad en el mundo del arte y la creación.