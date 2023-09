¿Qué ha pasado con Mónica Dossetti tras sufrir violencia por parte de su hermano?

El caso de la actriz Mónica Dossetti causó gran indignación en el medio artístico.

El pasado 11 de julio de 2022 salió a la luz un impactante video donde se ve a José Dossetti intentando estrangular a su hermana, Mónica Dossetti, quien se encontraba en una silla de ruedas, debido a la esclerosis múltiple que padece, en su casa de Tepoztlán, Morelos.

El director de escena, José Dossetti, fue captado ejerciendo violencia física y emocional en contra de la actriz que está alejada de los reflectores desde hace años debido a la enfermedad degenerativa que padece.

Fue el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien dio a conocer este terrible caso e informó que “la Fiscalía no se quedó con los brazos cruzados y los separó, ahorita él tiene prohibido acercarse a ella. La Fiscalía de Justicia de Morelos sigue trabajando en este caso. Ella cuenta con elementos de seguridad que están cuidándola, la Policía Municipal de Tepoztlán está al pendiente de ella”.

Después de que se hiciera público su caso, Mónica Dossetti, de 57 años, informó a los medios que no demandaría a su hermano.

“No quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito”, expresó la actriz de telenovelas como ‘Dos mujeres un camino’ y ‘El premio mayor’ a ‘VLA’.

Por su parte, José Dossetti explicó también para el matutino de TV Azteca que “antes era cuidada por mi mamá que lo hacía en su casa con mucho amor y la tuvo por cuatro años o más, pero mi mamá es una señora de casi 80 años que usa bastón y oxígeno. Mónica tiene esclerosis y su condición es difícil porque hay que atenderla en muchos casos”.

“Su condición es difícil, es degenerativa y es progresiva. Hay medicinas que cuestan 25 mil pesos mensuales y son cuatro dosis, una a la semana. Hace unos cinco años que Mónica no tiene un tratamiento para su enfermedad”.

Meses después, en el programa Hoy se dio a conocer que “la orden de restricción en contra de José continúa y que ahora ella vive con sus hermanas tranquilamente. José Dossetti está tomando terapias de conducta y vive en la casa productora de su propiedad”.

A 12 meses de que se filtraran esas terribles imágenes de la agresión que sufrió la actriz originaria de Tlaxcala, las cámaras de ‘Ventaneando’ captaron al señor Dossetti en Tepoztlán y señaló que la custodia de su hermana, quien ahora radica en Puebla, “la tiene su hermana mayor y él sólo tiene una breve visita cada 15 días de dos horas para verla, de acuerdo a la ley”.

“Quisiera regresarme a un año, quisiera no haber cometido lo que cometí. Aquí ya no vive desde hace un año (su hermana). Antes (yo) tenía trabajo y hasta le pagaba enfermeras, ahorita no puedo. A veces mi hermana mayor me ayuda”, indicó.