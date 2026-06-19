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Que Frida Sofía NO ESTÁ EMBARAZADA y Alejandra Guzmán busca que se reconcilien, dice Iván Cochegrus

Ante los rumores de un posible embarazo, el archienemigo de Pepillo Origel destapó detalles de la familia.

Junio 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Alejandra Guzmán estaría buscando una reconciliación con su hija.

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“Ella lo comentó precisamente porque todo indicaba que así era”.

Hace unas semanas, el abuelo de Frida Sofía, don Enrique Guzmán, fue el primero en afirmar que embarazo del que se hablaba era falso y que su nieta no planeaba tener hijos.

Ahora, es Iván Cochegrus, íntimo amigo de la familia y archienemigo de Pepillo Origel, quien confirma que Frida no está esperando un hijo.

Fue durante un encuentro con la prensa que Cochegrus rechazó que la hija de ‘La Reina de Corazones’ esté esperando un bebé. “No porque he platicado con Alejandra. No, para nada. Ella lo comentó precisamente porque todo indicaba que así era. Pero no”, indicó Iván.

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Agregó que, aunque no tiene contacto directo con Frida Sofía, tiene comunicación con ‘La Guzmán’ y que le ha preguntado sobre el tema. Al tiempo, insistió en que de confirmarse un embarazo, la propia influencer sería la primera en darlo a conocer.

Y es que los rumores comenzaron a circular tras la difusión de las imágenes en las que se apreciaba un supuesto cambio físico de Frida Sofía, acompañado de caricias en el vientre por parte de su pareja. La especulación creció cuando Alejandra hizo comentarios que se interpretaron como una confirmación.

Además, Cochegrus abundó sobre la relación entre madre e hija:

“Alejandra ha buscado la manera, de una o de otra manera, de unir esa relación de madre e hija, que la necesita, por supuesto, tanto Frida Sofía como lo necesita Alejandra. Siempre he visto la mano de Alejandra para hacerlo”.

De acuerdo a los dichos del amigo de la familia, Guzmán está abierta a reconciliarse con su hija, pese a que la comunicación ha sido complicada.

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Finalmente, se refirió al tema de la herencia de doña Silvia Pinal, asegurando que entre Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique, hay comunicación y acuerdos.

“Alejandra me dijo que ya tienen todo arreglado, que va perfectamente bien y que van caminando todo muy bien. Ellos mismos están en comunicación y están viendo que se avance”, concluyó.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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