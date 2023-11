¡Qué escándalo! Luis Miguel besa en la boca a niña durante concierto ¡VIDEO!

Con controversia inició Luis Miguel su gira “Luis Miguel Tour 2023" por México, pues además de la demanda que enfrenta por el pago de la pensión a sus hijos con Aracely Arámbula, ahora es severamente criticado por haber besado en la boca a una niña en pleno concierto.

Fue en la primera presentación de “El Sol de México”, en la Arena de Ciudad de México, el pasado 20 de noviembre, donde se viralizó el momento en el que el cantante le dio un beso en la boca a una pequeña niña.

En las imágenes difundidas por un usuario en redes sociales se puede ver como unos adultos que estaban en primera fila en el espectáculo de “Luismi”, le acercan a la niña al cantante, él la toma por uno de sus brazos y le da un beso en la boca.

El gesto del interprete de “Cuando calienta el sol” dividió opiniones entre el público y los usuarios en redes sociales. Hay quienes dicen que el artista no le dio un beso en la boca, sino en el cachete y alegan que los padres no se molestaron, por otra parte hay críticas por la razón de que no se puede y debe “normalizar este tipo de actos”.

¿Tu estás a favor o en contra?