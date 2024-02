¿Qué dijo Thalí García después de abandonar ‘La Casa de los Famosos 4'?

¿Qué pasará ahora con ‘La Casa de los Famosos 4’? La sorpresiva salida de Thalí García dejó a todos en suspenso

Thalí García fue descalificada en ‘La Casa de los Famosos 4’ después de decidir abiertamente salir del programa. Este anuncio dejó sorprendidos a los fans de la actriz, quienes la apoyaban desde afuera de las instalaciones. Sobre los motivos por los que decidió dejar el premio de 3 millones de pesos, explicó que había una razón: su familia.

La polémica razón por la que Thalí García abandonó ‘LCDLF 4’

Después de haber salido de ‘LCDLF 4', Thalí García fue cuestionada sobre por qué abandonó el reality de Telemundo. Frente a las cámaras del programa, se abrió con el público y admitió que estaba preocupada por lo que estaba pasando.

“Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, se tergiversara”, comenzó Thalí. “Como saben, tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger… Sentí que en un momento todo se estaba saliendo de contexto y control”.

Thalí García mencionó que las cosas con Lupillo Rivera, uno de sus amigos dentro de la casa, se estaban malinterpretando.

“De manera muy intuitiva y tratando de ser telepática y todo, hicimos esta amistad, y creo que nos vimos llegando juntos a una final”, expresó sobre su amigo. Y después agregó: “Lo más valioso que tengo en mi vida son mis hijos, y ese matrimonio que con mucho esfuerzo hemos tratado de mantener”.

Explicó que las cosas se estaban yendo por otro lado que ella no quería, pues los otros participantes y los televidentes asumían que había un romance entre ellos.

Thalí García se despidió de Lupillo Rivera

Thalí también se tomó un momento para agradecer el apoyo de Lupillo Rivera, quien fue su único amigo y apoyo dentro de ‘La Casa de los Famosos 4'.

“Para mí ha sido un honor, Lupillo. De verdad, compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón, que me escucharas, que me vieras, que me enseñaras a jugar billar. Sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa. Discúlpame si sientes que te abandoné, siento que estaba protegiendo algo que hablamos desde el inicio y también a la familia de Tierra, hasta que tuvimos muchas diferencias (…) Tú siempre vas a encontrar una amiga, un cuarto seguro, alguien que te quiere, que te admira y te respeta”, dijo entre lágrimas.

¿Quién es Thalí García?

Thalí Alejandra García Arce es una actriz, modelo e influencer nacida en Hermosillo, Sonora. Desde muy temprana edad, a los 17, se mudó a la Ciudad de México para cumplir sus sueños como actriz. Y lo logró.

La joven ha participado en varias novelas reconocidas, como ‘Secretos del Alma’, ‘Rosa diamante’, ‘Hombre tenías que ser’, ‘Silvana sin lana’, ‘El señor de los cielos’ y hasta en el programa ‘High School Musical: la selección’.

Actualmente, está casada con Felipe Aguilar, con quien mantiene dos hijos.

halí García, su esposo Felipe Aguilar, y sus dos hijos. (Instagram @thalogarcia)

