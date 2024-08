¿Por qué ya no vemos a Camila Rivas en Una familia de 10? Esta es la fuerte razón de su ausencia

Camila Rivas, una de las actrices Una familia de 10, dejó de aparecer en la serie de forma inesperada, lo que desató toda clase de teorías entre sus fans, ¿qué pasó realmente?

Uno de los cambios más notorios en el elenco de Una familia de 10, serie que ha divertido al público a lo largo de 11 temporadas, fue la ausencia de “Victoria Castro Martínez”, uno de los personajes más queridos por la audiencia y que fue interpretado por Camila Rivas.

¿Qué pasó con Camila, la corrieron de Una familia de 10? Luego de que la salida de la actriz dejara desconcertados a todos sus fans, la intérprete decidió romper el silencio y aclaró qué fue lo que ocurrió con ella, esto con el fin de ponerle un alto a las especulaciones.

¿POR QUÉ CAMILA RIVAS YA NO ACTUÓ EN UNA FAMILIA DE 10?

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, Camila Rivas se sinceró con sus seguidores y reveló la poderosa razón por la que dejó de trabajar en la nueva temporada de Una familia de 10; y no, no fue porque la corrieron o porque la sustituyeron por una actriz más joven, como también se dijo.

“No me corrieron, no renuncié, eso suena muy feo. No me sustituyeron”

A decir de Camila, todo se trató de un malentendido con la producción, pues en un inicio le confirmaron que ya no se grabarían más temporadas de la serie cómica, lo que la orilló a buscar trabajo en otro proyecto; lamentablemente, cuando ya tenía firmado el contrato, le informaron que sí habría otra continuación de Una familia de 10.

“No me corrieron, no renuncié, eso suena muy feo. No me sustituyeron”, expresó la actriz, quien dejó en claro que la decisión se tomó para que su nuevo proyecto no se viera afectado: “Yo ya había firmado un contrato. Todo quedó bien, encontraron una solución”, señaló Camila.