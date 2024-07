Por qué Wendy Guevara fue comparada con Karol G: ¡su tajante respuesta!

Entre los aspectos que han propiciado que Wendy Guevara sea un personaje tan popular, destaca la peculiar relación que desde siempre ha llevado con sus seguidores, quienes disfrutan hacerle bromas y ella las lee entretenida cuando realiza transmisiones. Tal como hizo hace un par de días, cuando fue sorprendida por las comparaciones que recibió con Karol G, a las que respondió con su particular estilo.

Seguidores de Wendy Guevara se burlan del ‘Wendyverso’ por memes con Karol G

A días de que emprenda una nueva aventura como parte de la barra de entretenimiento para los Juegos Olímpicos París 2024, Wendy Guevara protagonizó uno de sus ya famosos ‘lives’ en redes sociales, donde abordó el tema de que hay muchos memes respecto a que ella y Karol G son gemelas.

“Dicen ‘cantaste bien feo en la Copa América’, ay, ¿yo? No entiendo por qué me están dice y dice todos que según yo canté en la Copa América y quién sabe qué. Si yo ni veo futbol manas, están locas. Sí me gusta poquito, pero no soy fan”, leyó la influencer, refiriéndose a que llevaba días recibiendo ese tipo de respuestas y no las comprendía por completo.

A Wendy Guevara no le molesta que la comparen con Karol G, pero le preocupa que se pueda ofender

Después, sus propios fanáticos se encargaron de explicarle el contexto de que le reclamaran por este espectáculo, indicándole que es por el supuesto parecido que tiene con la colombiana, un chiste que lleva tiempo viralizándose en internet.

Wendy Guevara reaccionó divertida a las comparaciones con Karol G Instagram

“A ver, ya. La que cantó fue Karol G, entonces por eso me están diciendo. Hermanas, ya, van a hacer que se ofenda, si de por sí ya ven cómo se ofendió la señora esta porque le dijeron que se parecía a mí y se enojó bien feo”, recordó divertida la ganadora de “La Casa de los Famosos”, refiriéndose a la explosiva reacción de Laura Zapata la vez que le dijeron que se veía como Wendy.