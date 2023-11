¿Por qué Poncho de Nigris no quiso colaborar con Grupo Frontera? Esto reveló el conductor

Grupo Frontera se ha logrado posicionar, en la actualidad, como una de las bandas de regional mexicano más importantes; sin embargo, los inicios del grupo no fueron fáciles e incluso llegaron a buscar una colaboración con Poncho de Nigris.

Hoy en día, no nos sorprende escuchar a Grupo Frontera colaborando con estrellas musicales como Bad Bunny, Peso Pluma y Fuerza Regida , es por ello que a muchos fans de la banda se sorprendieron cuando Poncho de Nigris contó una anécdota que tuvo hace tiempo cuando el grupo musical apenas empezaba su camino.

¿Por qué Poncho de Nigris rechazó trabajar con Grupo Frontera? Entérate de esta curiosa anécdota que el conductor e influencer narró hace unos días.

EL DÍA QUE PONCHO DE NIGRIS “LE HIZO FUCHI” A GRUPO FRONTERA

Fue en el podcast Viejos lobos de mar que Poncho de Nigris le platicó a Óscar Burgos una curiosa vivencia que le dejó una lección muy importante.

“Si hubiera dicho ‘va, confío en ustedes’, yo hubiera sido el primero que hubiera tenido una colaboración con Grupo Frontera”

“Hay cosas que a lo mejor se te va la onda, imagínate que la hubiera hecho (la colaboración), hubiera sido un exitazo. Y Juanito sabe y el vocalista también”, señaló De Nigris , quien recordó cómo pasó todo:

“Estaba bien pegado con la canción Cobra, estaban en su furor, y me contratan para ir a Monclova. Me lleva Juanito, un integrante de Frontera. En el camino me dice ‘Tengo un grupo, vamos a hacer una colaboración’ ”, narró Poncho , quien aceptó que no quiso colaborar con ellos porque consideró que su propuesta no tenía “nada que ver” con el género norteño que ellos estaban manejando.

“Ahora que veo las colaboraciones, pues no tiene nada que ver (...) En ese momento, si hubiera dicho ‘va, confío en ustedes’, yo hubiera sido el primero que hubiera tenido una colaboración con Grupo Frontera”, reconoció De Nigris.

LA IMPORTANTE REFLEXIÓN DE PONCHO DE NIGRIS TRAS SU RECHAZO A GRUPO FRONTERA

La oportunidad que tuvo Poncho de Nigris de brillar con Grupo Frontera se le fue por esa sencilla razón; sin embargo, la experiencia le dejó al conductor una importante lección que ha intentado aprovechar:

“Las oportunidades así se dan y así pasan, y si no pones atención y estás distraído, pues no la agarras”, reconoció el también influencer.