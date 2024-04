¿Por qué Pedro Fernández y su padre están distanciados? Este habría sido el fuerte conflicto que fracturó su relación

Pese a que es una personalidad exitosa y querida por el público mexicano, Pedro Fernández no ha tenido una vida sencilla de afrontar. Y es que aunque el éxito y la fama llegaron a él cuando era niño, tuvo que sacrificar otras cuestiones que con el paso de los años lo afectaron.

“Pedrito” Fernández reveló que desde hace años está alejado de su familia por esta razón

Uno de los episodios que sin duda alguna lo marcaron fue la rapidez con la que tuvo que experimentar el “mundo adulto”, ya que desde pequeño se volvió el principal proveedor de su hogar. Asimismo, tenía que pasar la mayoría del tiempo solo, pues las giras y presentaciones lo orillaron a emprender viajes frecuentemente.

Durante una conversación con Pati Chapoy, Pedro Fernández reveló que esto sí fue algo que lo marcó, y que con el paso de los años, permeó en la manera en que se relacionaba con su familia, incluidos sus hermanos. Posteriormente, ya con una carrera consolidada, el cantante tomó la decisión de salirse de su casa, lo que en consecuencia, hizo aun más evidente la relación distante con su núcleo sanguíneo.

Problemas con el manejo de su carrera, otra de las cuestiones que fracturaron la relación de Pedro Fernández con su padre

Aunado a estos temas de índole personal, Pedro también detalló que el tema del dinero y manejo de sus ganancias fueron otra de las cosas que terminaron por distanciarlo de su padre. Esto especialmente cuando creció y, aparentemente, se percató de que las ganancias que percibía en realidad nunca fueron del todo claras para él.

“Yo debuté en un palenque de San Luis Potosí. No sé cuánto gané ahí, pues mi papá era quien recibía el dinero. Tal vez fue algo que pasó por la misma necesidad que tenía mi familia, porque como que no se dieron cuenta de lo que realmente estaba generando, aunque en realidad mi familia y hermanos vistieron, estudiaron e hicieron muchas cosas con eso, y es algo con lo que me quedo”.

Finalmente, detalló que más que una pelea, fueron ciertos desacuerdos los que terminaron por romper definitivamente la relación. Se sabe que si bien Pedro Fernández lleva tiempo sin hablar con él, esto podría cambiar pronto, sobre todo ahora que el señor Pepe Cuevas hizo públicas sus intenciones de reconciliarse.