Papá de Pedro Fernández le suplica perdón llorando y pide una reconciliación: “Dame oportunidad de hablar”

Pedro Fernández habló recientemente sobre la ausencia de su padre que vivió en su niñez y de qué forma ha podido sobrellevar a lo largo de su vida con esos sentimientos encontrados de abandono.

Fue en una entrevista intima y conmovedora que sostuvo con Pati Chapoy en la que el cantante abrió su corazón para dar detalles de la niñez complicada que afrontó.

Días después, el propio papá de Pedro, José Luis Cuevas, difundió un video en redes sociales en el que mostrando un rostro de arrepentimiento, le envió un emotivo mensaje a su hijo buscando una reconciliación.

“Hijo, me siento muy mal de haber oído esto, me doy cuenta que te sientes, o te sentiste, muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre, todos los años, en mi corazón y me arrepiento, espero que un día estas palabras te muevan, te acaricie un poquito tu corazón y me des la oportunidad de poder hablar personalmente”, dijo en Tik Tok, el cantautor.

“Pepe” Cuevas expresó lo muy afectado que está por la situación y la entrevista que dio Pedro.

“Hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo, si tu estás de acuerdo que un día me puedas escuchar personalmente, qué bueno, que me perdones, te quiero mucho, te amo, hijo”, expresó en el video que tiene 800 mil reproducciones.