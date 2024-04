Julio Preciado sufrió un aparatoso accidente mientras viajaba en su autobús: “Me dí un ‘fregazo’ fuerte”

Julio Preciado es una de las figuras más queridas en el panorama de la música de banda en México, pues durante más de 40 años, el cantante ha gozado de una popularidad envidiable en el género. Es por esto que sus seguidores se conmocionaron ante la noticia de que el artista había vivido un accidente que le dejó como saldo una serie de heridas y lesiones en el cuerpo y rostro.

Así fue el incidente que llevó al hospital a Julio Preciado

Durante una conversación con el matutino “Sale el Sol”, Julio Preciado contó los pormenores de la caída que sufrió mientras viajaba en uno de los autobuses que él y su equipo suelen rentar para trasladarse entre presentaciones.

De acuerdo con los dichos del artista, este episodio ocurrió en uno de los viajes que realizan constantemente. Ahí el cansancio lo venció y se quedó profundamente dormido, con la confianza de que se encontraba en un lugar seguro.

No obstante, lo que no tomó en cuenta fue que no iban en el transporte que suelen utilizar, ya que el suyo está en reparación para afinar algunos detalles y hacerle varias mejoras. De modo que las diferencias en los espacios le jugaron una mala pasada cuando él realizó una serie de movimientos que consideraban la cama con la que contaba en el otro vehículo.

Fue así que en un momento que decidió voltearse, se cayó al piso y, como estaba dormido, no pudo responder oportunamente para amortiguar el golpe. Asimismo, se conjugó el hecho de que el autobús seguía su trayecto. haciendo aun más aparatosos los golpes que recibió.

Sobre las lesiones y heridas que presentó, Julio Preciado detalló que no se dieron mayores complicaciones y la recuperación ha sido exitosa, considerando incluso que tiene problemas de glucosa en la sangre, condición que pudo haber jugado en contra en el aspecto de la cicatrización. Finalmente, el artista dijo que está perfectamente bien de salud.