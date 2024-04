El fuerte motivo por el que Paola Durante estaría considerando demandar a la producción de la nueva serie de Paco Stanley

Luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de “¿Quién lo mató?”, la nueva serie documental de Paco Stanley, varias de las personas involcrudas en la vida real han expresado sus opiniones respecto a la dirección que está tomando este proyecto. Una de ellas fue Paola Durante, quien se pronunció respecto a algunas de las cosas que se han insinuado sobre ella y dijo que son completamente falsas.

Por esta razón, es que la presentadora recientemente expresó que no descarta del todo la posibilidad de emprender acciones legales en contra de quienes sean responsables del contenido que se incluyó en las filmaciones. Y es que de entre las múltiples versiones que existen en torno a este lamentable episodio que marcó a la televisión mexicana, Durante considera que se usaron varios aspectos que han sido desmentidos con anterioridad.

Por qué Paola Durante ha contemplado denunciar a la producción de “¿Quién lo mató?”

Aunque aún no se estrena, ya se estrenaron un par de adelantos de la nueva serie de Paco Stanley, mismos que Paola tuvo oportunidad de ver. Ahí fue cuando se percató de que contiene información errónea sobre su historia personal, especialmente por un supuesto romance con Mario Bezares que la producción decidió retratar.

En recientes conversaciones con diversos medios de comunicación, Durante negó rotundamente que esto fuera cierto y recalcó que ella llegó a ver en Bezares a una figura paterna. De modo que le parece sumamente irrespetuoso que los muestren como una pareja, ya que además en ese momento su compañero estaba casado.

“Yo no entiendo, hace 24 años fabricaron una historia y ahora quieren fabricar otra. No les bastó con el daño que nos hicieron, todo lo que sufrimos, todo lo que pasó con mi mamá, con mi hija. Me están desprestigiando y esto no se puede quedar así”, dijo la presentadora notablemente molesta.

Sobre si tiene pensado recurrir a instancias legales para defender su imagen, Paola Durante reveló que sí ha analizado la posibilidad de iniciar una demanda. “Ya estoy hablando con los abogados, creo que sí se puede proceder. Todo lo que están metiendo no consta en el expediente, lo estpan haciendo para vender”, añadió, sin dar mayores detalles sobre el proceso legal.

Qué piensa sobre su personaje

Independiente de lo que se estableció en los guiones, Paola Durante reconoció que el trabajo que está haciendo Belinda para personificarla es sumamente profesional. No obstante, en una breve declaración, la presentadora dijo que el único pero que le ponía era a la caracterización, pues consideraba que se veía de mala calidad y, en consecuencia, su personaje “se ve feo”.