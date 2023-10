¿Por qué Gloria Trevi tuvo otro hijo con Sergio Andrade tras la muerte de Ana Dalay?

Sergio Andrade, Mary Boquitas, Marlene Calderón y la misma Gloria Trevi fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, el 13 de enero del 2000, acusados de rapto, corrupción de menores y abuso en perjuicio de Karina Yapor, una de las víctimas del “Clan Trevi-Andrade”. Poco después, y mientras aún estaba en la cárcel, Gloria Trevi dio a luz a Ángel Gabriel.

LOS RUMORES SOBRE LA PATERNIDAD DE ÁNGEL GABRIEL, HIJO DE GLORIA TREVI

De inmediato, los rumores surgieron en torno a este misterioso nacimiento y a la identidad del padre: que Gloria se había embarazado por inseminación artificial o que, incluso, el bebé era del delegado de la cárcel en donde estuvo presa; de esta manera, al ser la madre de un ciudadano brasileño, la cantante evitaría la extradición a México.

“Era el bebé que yo necesitaba de nuevo en mis brazos, porque lo necesitaba de todas las maneras que te puedes imaginar”

Una de las especulaciones que sonó con más fuerza fue la de que Trevi había quedado embarazada de Andrade durante una visita conyugal, aunque muchos no creyeron esta versión debido al mal momento que la cantante había pasado con el productor tras la muerte de Ana Dalay , y es que presuntamente fue él quien mandó a Liliana Regueiro a deshacerse del cadáver de la bebé, arrojándolo a un río.

Ahora se sabe que, en efecto, Sergio Andrade es el padre biológico de Ángel Gabriel, y en uno de los capítulos de la bioserie “ Ellas soy yo ”, Gloria Trevi cuenta finalmente qué la llevó a tener otro hijo de quien fuera su mánager.

GLORIA TREVI EXPLICA POR QUÉ TUVO OTRO HIJO CON SERGIO ANDRADE

Al final del capítulo de la bioserie “Ellas soy yo” en el que el personaje se entera de lo que hicieron con el cuerpo de la pequeña Ana Dalay, aparece Gloria Trevi durante un breve momento para explicar por qué decidió tener otro hijo de Sergio Andrade:

“Primero me embaracé y después me enteré de lo que este tipo había hecho con mi hija”

“Adela Micha dice que no le dan las cuentas cuando preguntaba por qué yo, después de saber lo de mi hija, yo me había embarazado de este tipo. Primero me embaracé y después me enteré de lo que este tipo había hecho con mi hija”, detalló la regiomontana.

Gloria Trevi aseguró que, con Ángel Gabriel, sintió una inmensa gratitud y un sentimiento de perdón hacia todo el mundo: “Era el bebé que yo necesitaba de nuevo en mis brazos, porque lo necesitaba de todas las maneras que te puedes imaginar”, detalló.

De igual manera, la cantante reveló que tuvo dos sentimientos al momento de sostener a Ángel Gabriel en sus manos: “Uno, tristeza porque descubrí que no era Ana, pero el otro fue un nuevo amor, mi nuevo amor, mi hijo, mi nueva fuerza”, aseguró.