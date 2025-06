¿Por qué el nieto de Ramón Valdés no quiso estar en ‘Chespirito: sin querer queriendo’? Su sorpresiva revelación

Un aspecto de “Chespirito: sin querer queriendo” que se ganó el visto bueno por la audiencia, fue la selección de actores. Esto ya que hay quienes consideran que el casting le fue fiel al físico de los personajes reales, un detalle que no pasó inadvertido para el nieto de “Don Ramón” y provocó que revelara por qué no le hubiera gustado interpretar a su abuelo en la pantalla.

¿Qué pensó el nieto de Ramón Valdés sobre el actor que salió en ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

La serie “Chespirito: sin querer queriendo” ha sido gratamente recibida entre el público y cada uno de los episodios está recibiendo buenas críticas por la manera en que retrataron la historia. Este trabajo incluso propició que Miguel Valdés, nieto del emblemático “Don Ramón” criticara la interpretación dedicada a su abuelo, un trabajo que asegura, no habría querido hacer porque simplemente no se considera apto para asumir una responsabilidad de esta magnitud.

“No, me hubiera dado pánico. O sea, no son unas botas normales, son unas botas del tamaño de la Ciudad de México. Y Miguel lo hizo perfecto. Esto lo tienen que hacer personas que saben de su trabajo, que saben actuar. Hasta las venas las infló perfecto, se me enchinó la piel porque vi a mi abuelo en esa escena”, explicó Valdés a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, reiterando que al menos desde su visión, no pudieron haber hecho una mejor elección que Miguel Islas para este papel.

Quién es Miguel Valdés, el nieto de ‘Don Ramón’ que brilla en redes sociales

Mike Valdés es uno de los 17 nietos que tuvo Ramón Valdés, recordado principalmente por su papel como “Don Ramón”, papá de “La Chilindrina” y defensor de “El Chavo del 8", en la exitosa versión original realizada por Roberto Gómez Bolaños. A diferencia de su famoso abuelo, Miguel Valdés se ha mantenido alejado del mundo de la actuación, pero en cambio, las cámaras sí son lo suyo, por lo que según la información disponible en sus redes sociales, se desarrolla como fotógrafo, creador de contenido y streamer.

Si bien el joven es sumamente reservado con su vida privada -al igual que el resto de la descendencia de “Don Ramón-, Mike sí se ha mostrado accesible al momento de hablar sobre diversos aspectos relacionados con la vida y obra del extinto comediante. Una de las últimas declaraciones que hizo al respecto, fue sobre la muerte de Ramón Valdés, quien perdió la vida en 1988, y aunque existieron varios rumores sobre las causas, su nieto finalmente aclaró que este deceso se produjo por el cáncer que se alojó en su cuerpo tiempo atrás.